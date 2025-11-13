5000 mystiska hål i Anderna – nu har forskarna att de har svaret

Från gåta till handelsplats

Nu menar forskare vid University of Sydney och Cambridge University att gåtan äntligen kan vara löst. Med hjälp av drönarteknik har man upptäckt att hålen är ordnade i noggranna matematiska mönster – liknande strukturen hos de knutna snören, så kallade khipu, som inka-folket använde som bokföringssystem.

“Vi tror att Monte Sierpe fungerade som en marknadsplats, en plats där människor från olika regioner möttes för att byta varor – långt före Inkarikets storhetstid”, säger arkeologen Jacob Bongers till Science Alert.

Spår av majs och korgar

Genom att analysera jordprover från platsen har forskarna hittat rester av majs och vass – växter som inte växer naturligt på den höjden. Fynden tyder på att människor bar upp grödor och föremål i korgar för att sälja eller byta dem. Bongers beskriver hålen som ”en form av social teknologi” – ett fysiskt sätt att organisera handel och lagring. Platsen låg dessutom strategiskt mellan två administrativa centra och vid korsningen av gamla handelsvägar mellan kust och inland.

En antik version av Excel

Forskarna misstänker att Monte Sierpe användes först av Chincha-folket, en handelsnation med sjöfart, jordbruk och lama-karavaner, mellan år 1000 och 1400. Senare tog Inka över och förvandlade systemet till ett slags massivt räkenskapsregister – ett stenformat Excelark, fast med hål istället för celler.

ANNONS

“Det här visar hur urfolk i Anderna organiserade ekonomi och samhälle långt före europeisk påverkan”, säger Bongers.

Kan man besöka platsen?

Ja, men det kräver lite ansträngning. Monte Sierpe ligger i Pisco-dalen, cirka tre timmars bilresa söder om Lima, och är inte en del av den vanliga turistvägen till Machu Picchu. Det finns inga skyltar, inträdesbiljetter eller souvenirbutiker – bara öken, sten och tystnad. Lokala guider i staden Pisco ordnar turer med fyrhjulsdrivna bilar till platsen, som bäst upplevs i solnedgången när skuggorna gör hålen ännu tydligare.

Det är alltså inte någon bekväm dagsutflykt – snarare en pilgrimsfärd för den riktigt nyfikne. Men den som tar sig dit får se något unikt: en uråldrig handelsplats uthuggen i berg, där matematik, ekonomi och mystik möts.