Högt uppe i de peruanska Anderna slingrar sig ett märkligt mönster över landskapet – ett band av mer än 5000 mystiska, runda hål, prydligt uppradade längs bergsryggen Monte Sierpe, ”Ormens berg”. I snart hundra år har de förbryllat både arkeologer och fantaster. Var det gravar, vattenreservoarer eller ett urgammalt astronomiskt schema?
5000 mystiska hål i Anderna – nu har forskarna att de har svaret
Mest läst i kategorin
Semesterparadiset i landssorg – så påverkas din resa
Resan till semesterparadiset i Asien blir inte riktigt som förr i år. Efter drottningmodern Sirikits bortgång i oktober råder landssorg i Thailand – och det betyder att hela landet sänkt volymen. Flaggor på halv stång, svarta kläder och färre fullmånefester. Ja, till och med i Bangkok märks en ton av stillhet. Men misströsta inte: solen …
Hotellkedja i konkurs – "Tio minuter på oss att packa"
Ett globalt semesterkaos skakar resevärlden. En hotellkedja som kallats “Airbnbs störste utmanare”, har kollapsat – och gäster över hela världen har bokstavligen kastats ut ur sina rum. “Vi hade tio minuter på oss att packa” “Jag frågade personalen om vi kunde stanna till vår utcheckning klockan elva, men de sa att de fått order om …
Världens bästa skidort – för tionde gången
Som Europas högst belägna skidort rådet det ingen snöbrist. Inte heller någon brist på backar – det är nämligen världens största sammanhängande skidområde. Franska Val Thorens kammar åter igen hem priset för världens bästa skidort, ett pris skidorten har blivit utsett till sammanlagt tio gånger. Enbart Val Thorens från Frankrike Det var enbart Val Thorens …
Ny trend: Sju av tio svenskar vill resa utan sällskap
När du äter middag själv i Paris utan sällskap eller tar morgondoppet i Nice utan att någon kommenterar din badmössa – då har du hittat semesterformen 2025: soloresan. Sju av tio svenskar säger i en ny undersökning från Ticket att de kan tänka sig att resa utan sällskap. Friheten lockar, men också möjligheten att slippa …
Från spa till longevity – jakten på evigt liv åker på semester
Allt fler resenärer lämnar solstolen för longevity, alltså saltlampor, stamcellsdroppar, och iskalla bad. Enligt Booking.com:s stora reseprognos för framtiden säger 56 procent att de vill boka en så kallad longevity-retreat – en semester med ett enda mål: att förlänga livet. Det är inte längre detox och massage som lockar, utan biomarkörer, rödljus och läkare i …
Kanada varnar: Stockholm lika riskfyllt som Istanbul
Sverige och speciellt Stockholm har fått en ny sorts exportvara: oro.
Från gåta till handelsplats
Nu menar forskare vid University of Sydney och Cambridge University att gåtan äntligen kan vara löst. Med hjälp av drönarteknik har man upptäckt att hålen är ordnade i noggranna matematiska mönster – liknande strukturen hos de knutna snören, så kallade khipu, som inka-folket använde som bokföringssystem.
“Vi tror att Monte Sierpe fungerade som en marknadsplats, en plats där människor från olika regioner möttes för att byta varor – långt före Inkarikets storhetstid”, säger arkeologen Jacob Bongers till Science Alert.
Spår av majs och korgar
Genom att analysera jordprover från platsen har forskarna hittat rester av majs och vass – växter som inte växer naturligt på den höjden. Fynden tyder på att människor bar upp grödor och föremål i korgar för att sälja eller byta dem. Bongers beskriver hålen som ”en form av social teknologi” – ett fysiskt sätt att organisera handel och lagring. Platsen låg dessutom strategiskt mellan två administrativa centra och vid korsningen av gamla handelsvägar mellan kust och inland.
En antik version av Excel
Forskarna misstänker att Monte Sierpe användes först av Chincha-folket, en handelsnation med sjöfart, jordbruk och lama-karavaner, mellan år 1000 och 1400. Senare tog Inka över och förvandlade systemet till ett slags massivt räkenskapsregister – ett stenformat Excelark, fast med hål istället för celler.
“Det här visar hur urfolk i Anderna organiserade ekonomi och samhälle långt före europeisk påverkan”, säger Bongers.
Kan man besöka platsen?
Ja, men det kräver lite ansträngning. Monte Sierpe ligger i Pisco-dalen, cirka tre timmars bilresa söder om Lima, och är inte en del av den vanliga turistvägen till Machu Picchu. Det finns inga skyltar, inträdesbiljetter eller souvenirbutiker – bara öken, sten och tystnad. Lokala guider i staden Pisco ordnar turer med fyrhjulsdrivna bilar till platsen, som bäst upplevs i solnedgången när skuggorna gör hålen ännu tydligare.
Det är alltså inte någon bekväm dagsutflykt – snarare en pilgrimsfärd för den riktigt nyfikne. Men den som tar sig dit får se något unikt: en uråldrig handelsplats uthuggen i berg, där matematik, ekonomi och mystik möts.
Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter
Hösten är den bästa årstiden för att resa”, brukar jag säga. Det är då Glöm Paris och Rom – Perfect Weekend listar Europas nya höstfavoriter
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Uppgifter: Elon-chef sålde butiksvaror svart
En högt uppsatt Elon-chef ska ha sålt varor svart. Nu har chefen stängts av under intern utredning. I en granskning av vitvarujätten Elon kunde Svenska Dagbladet nyligen avslöja att tre toppdirektörer på vitvarujätten Elon var involverade i sponsring som gynnar egna intressen. Marknadschefen ska exempelvis ha givit sin son ett sponsringskontrakt. Nu kommer nästa smäll. Bolagets …
Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss
Den nya duschtrenden började på ett hotellrum. När de stora kedjorna tröttnade på fladdrande plast, mögelkanter och gäster som skrek efter uppgradering, bytte de ut duschdraperiet mot glittrande glasdörrar. Resten är badrumshistoria. Nu sköljer samma trend in över svenska hem – och plötsligt står draperiet där som en relik från en tid då vi inte …
5000 mystiska hål i Anderna – nu har forskarna att de har svaret
Högt uppe i de peruanska Anderna slingrar sig ett märkligt mönster över landskapet – ett band av mer än 5000 mystiska, runda hål, prydligt uppradade längs bergsryggen Monte Sierpe, ”Ormens berg”. I snart hundra år har de förbryllat både arkeologer och fantaster. Var det gravar, vattenreservoarer eller ett urgammalt astronomiskt schema? Från gåta till handelsplats …
Nu åker även Londons elbilar på trängselskatt
I Stockholm råder sedan tidigare inget undantag för trängselskatt för elbilar, avgiften är densamma oavsett drivmedel, och nu drabbas elbilsägare även av straffavgiften i Storbritanniens huvudstad. Det är Londons borgmästare Sadiq Kahn som har bestämt att den dagliga trängselavgiften för elbilar ska vara 13,50 pund, motsvarande 167 kronor, och 9 pund (111, 50 kronor) för elektriska …
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor
Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år. Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, …