Rembrandt värd 900 miljoner stoppas från export

Storbritanniens kulturminister kan dock införa ett tillfälligt exportförbud för konstverk som klassats som ”nationalskatter”. Målningen från 1657 är det dyraste konstverk som någonsin fått den statusen.

Exportförbudet gäller dock bara till den 26 december. Förhoppningen är att brittiska museer eller andra lämpliga köpare utnyttjar tiden till att försöka samla ihop pengar för att köpa verket.