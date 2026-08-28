Rembrandt värd 900 miljoner stoppas från export
Storbritannien har tillfälligt stoppat exporten av Rembrandts målning ”Porträtt av Catrina Hooghsaet”, värderad till cirka 900 miljoner kronor.
Den nederländske konstnärens målning såldes förra året privat via Christie’s för drygt 900 miljoner kronor.
Storbritanniens kulturminister kan dock införa ett tillfälligt exportförbud för konstverk som klassats som ”nationalskatter”. Målningen från 1657 är det dyraste konstverk som någonsin fått den statusen.
Exportförbudet gäller dock bara till den 26 december. Förhoppningen är att brittiska museer eller andra lämpliga köpare utnyttjar tiden till att försöka samla ihop pengar för att köpa verket.