Nya Breitling – elegant tekniskt mästerverk
Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 är här.
Nya Breitling säljs bara i Nordamerika
Eller snarare i USA och Kanada ska tilläggas, för den släpps enbart på den nordamerikanska marknaden.
Modellen lär skapa ett stort intresse, särskilt sedan den släpps i en begränsad upplaga på 75 exemplar, berättar Robb Report.
Klassisk design
Modellen är en hyllning till både företagets klassiska design och dess moderna tekniska ambitioner.
Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 bygger på den ikoniska Premier-kollektionen som först introducerades på 1940-talet.
Kollektionen kännetecknas av elegans, balans och har en sportig men sofistikerad estetik.
Modellen kommer bara kunna köpas i Breitlings egna butiker i USA och Kanada.
“Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 är det ultimata uttrycket för Breitlings designexpertis och tekniska mästerskap”, säger Thierry Prissert, vd för Breitling USA.
Populära lyxklockor – “samlardröm”
Trots ökade tullavgifter i USA på schweiziska lyxklockor ökar segmentet snabbt i hela Nordamerika och det är anledningen till att Breitling enbart släpper sin nya modell där.
Den nya klockan är en samlardröm enligt vd:n Georges Kern som uppger att modellen ”förenar Premier-kollektionens tidlösa elegans med den tekniska briljans som tourbillonen representerar”.
Boetten mäter 42 millimeter, en modern storlek och samtidigt den historiska Premier-profilen.
Materialvalen varierar beroende på version – från roséguld till platina – och varje modell är monterad för hand enligt schweizisk tradition.
Urtavlan har en djup, elegant finish i färger som mörk smaragd, blå eller svart, vilket skapar en skarp kontrast mot tourbillonens öppna konstruktion.
Teknisk elegant
Tourbillonen – en roterande bur som kompenserar för gravitationens påverkan på tidshållningen – är placerad vid klockan 12 och ger klockan en teknisk tyngd som vanligtvis återfinns i betydligt dyrare haute horlogerie-modeller.
Den djupblå urtavlan har vackra arabiska guldsiffror som kontrast, och trots den till synes invecklade designen framstår den nya Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 som diskret elegant.
Den som vill känna sig elegant får lägga ut 75 000 dollar eller drygt 700 000 kronor för att bära den nya modellen.
