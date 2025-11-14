Nya Breitling – elegant tekniskt mästerverk

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Klassisk design

Modellen är en hyllning till både företagets klassiska design och dess moderna tekniska ambitioner.

Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 bygger på den ikoniska Premier-kollektionen som först introducerades på 1940-talet.

Kollektionen kännetecknas av elegans, balans och har en sportig men sofistikerad estetik.

Modellen kommer bara kunna köpas i Breitlings egna butiker i USA och Kanada.

“Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 är det ultimata uttrycket för Breitlings designexpertis och tekniska mästerskap”, säger Thierry Prissert, vd för Breitling USA.

Den nya modellen är en blandning av klassisk design och modern teknik. (Foto: Breitling)

Populära lyxklockor – “samlardröm”

Trots ökade tullavgifter i USA på schweiziska lyxklockor ökar segmentet snabbt i hela Nordamerika och det är anledningen till att Breitling enbart släpper sin nya modell där.

Den nya klockan är en samlardröm enligt vd:n Georges Kern som uppger att modellen ”förenar Premier-kollektionens tidlösa elegans med den tekniska briljans som tourbillonen representerar”.

Boetten mäter 42 millimeter, en modern storlek och samtidigt den historiska Premier-profilen.

Materialvalen varierar beroende på version – från roséguld till platina – och varje modell är monterad för hand enligt schweizisk tradition.

Urtavlan har en djup, elegant finish i färger som mörk smaragd, blå eller svart, vilket skapar en skarp kontrast mot tourbillonens öppna konstruktion.

Teknisk elegant

Tourbillonen – en roterande bur som kompenserar för gravitationens påverkan på tidshållningen – är placerad vid klockan 12 och ger klockan en teknisk tyngd som vanligtvis återfinns i betydligt dyrare haute horlogerie-modeller.

Breitling vänder sig till samlare i USA och Kanada. (Foto: Breitling)

Den djupblå urtavlan har vackra arabiska guldsiffror som kontrast, och trots den till synes invecklade designen framstår den nya Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 som diskret elegant.

Den som vill känna sig elegant får lägga ut 75 000 dollar eller drygt 700 000 kronor för att bära den nya modellen.

