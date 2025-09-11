Efter tio år av förändringar i både livet och musiken är Titiyo tillbaka med albumet ”Hemland”. Här tolkar hon svenska klassiker som känns lika mycket i hjärtat som i samtiden – och samtidigt tar hon steget ut på sin allra första stora konserthusturné. ”Det känns verkligen som att jag går in i en ny fas”, säger hon till Perfect Weekend.
Titiyo: Jag går in i en ny fas
Titiyo: “Jag måste kunna relatera”
När Titiyo började forma ”Hemland” visste hon att det inte kunde bli vilken coverplatta som helst. Startpunkten var Cornelis Vreeswijks ”Somliga går med trasiga skor”, som hon sjöng in för Magnus Gerttens dokumentär. “Vi började prata om att göra fler låtar, men när det lutade för mycket åt trubadurhållet fick jag panik. Det är för långt ifrån mig”, berättar hon.
I stället gick hon och producentvännerna på jakt i det svenska låtbiblioteket. “Jag drömde om Imperiets ’Höghus, låghus och dårhus’, men när jag lyssnade på texten insåg jag att det skulle kännas spekulativt. För mig var det avgörande att hitta texter jag själv kunde relatera till. Annars blir det bara en kall platta.”
“Varenda låt är som en rejäl tårtbit”
Att spela in ”Hemland” var inte som att spela in någon av hennes tidigare album. “Varenda låt är mycket – starka texter, starka uttryck. Det har varit som att trycka i sig en rejäl tårtbit varje gång vi gick in i studion”, säger Titiyo.
Hon valde dessutom att samarbeta med flera olika producenter för att få en rikare palett. Niklas Hellberg, känd för sitt arbete med Thåström, Goran Kajfeš och Daniel Bengtson hör till dem som satt sina avtryck på skivan. “Jag ville ha en cocktail av ljud och människor. Plattan spretar, men det gör inget. Det är en styrka.”
“Dageby var en vän – man dabbar inte med en genial text”
En av de mest känslosamma inspelningarna blev Ulf Dagebys ”Gnistrande snö”. “Jag hörde den efter en Massive Attack-konsert och visste direkt att jag måste göra den”, säger Titiyo. När hon kontaktade Dageby fick hon ett råd: “Man dabbar inte med en genial text.”
Kort därefter gick han hastigt bort. “Jag hoppas han hade blivit nöjd. Att sjunga den med Thåström kändes självklart. Vi har hittat något slags musikaliskt syskonskap.”
“Tro med Seinabo handlar om världen – inte bara kärlek”
Marie Fredrikssons ”Tro” har fått nytt liv tillsammans med Seinabo Sey. “Seinabo kunde texten utantill. Originalet handlar om en kärleksrelation, men i min version knyts den till världen och tron på densamma.”
För Titiyo är bandet till Fredriksson mer personligt än så. “När jag var nyseparerad på 90-talet ringde Marie: ’Säg till om du behöver någonstans att bo.’ Jag bodde i hennes etagevåning i flera år. Att få göra hennes låt nu betyder mycket.”
“Albumformatet är fortfarande mitt hem”
I en tid när singlar och spellistor dominerar musikscenen håller Titiyo fast vid albumformatet. “Jag är album-människa. Jag älskar helheten, omslaget, känslan av att lyssna från början till slut. Min publik från 90-talet uppskattar det också.”
Det blir dessutom helt på svenska. “Jag kommer inte sjunga ett ord engelska på turnén. Jag vill renodla. Kanske gör vi något instrumentalt av ’Come Along’, men annars blir det svenska rakt igenom.”
“Nu går jag in i en ny fas”
Det har gått ett decennium sedan hennes förra svenskspråkiga album ”13 gården”. Under tiden har mycket hänt. “Min pappa Ahmadu gick bort, jag har blivit mamma igen, och livet har förändrats på många sätt. Kreativiteten och musiken har varit något att hålla i handen”, säger hon. “Nu känns det verkligen som att jag går in i en ny fas.”
Den fasen innebär också en ny typ av turné. “Det blir konserthus, sittande publik och fokus på musiken. Mindre snack, mer känsla. Jag tar med mig ett ungt band och repen börjar snart. Jag vaknar på nätterna och antecknar idéer – det är pirrigt men fantastiskt.”
Perfect Weekend Guide till Titiyo
Album: ”Hemland” släpps 26 september på Sonet. Låtar bland annat ”Somliga går med trasiga skor”, ”Egoism”, ”Tro” (med Seinabo Sey), ”Gnistrande snö” (med Thåström), ”Vandrar med jättar” (med Nicole Sabouné), ”Arvet” (med Anna Ahnlund).
Producenter: Niklas Hellberg, Goran Kajfeš, Daniel Bengtson, Rasmus Lindelöw med flera.
Singel: ”Arvet” (Marie Bergman) släpps 12 september.
Turné: 26/9 Kristianstad Kulturkvarteret, 27/9 Malmö Live, 8/10 Stockholm Cirkus, 11/10 Falun Magasinet, 17/10 Norrköping Arbis, 18/10 Göteborg Draken Live, 25/10 Nyköping Culturum, 15/11 Östersund Storsjöteatern, 16/11 Sundsvalls Teater.
Titiyos guide till livet just nu
Bok: ”En handbok för ateister”. Serier: ”The Gilded Age” och ”Landman”. Senaste resa: Toscana. Drömresor: Japan eller Peru. Stockholmstips: Ambar på Tomtebogatan för naturvinsvänner. Hemlig talang: extrem visslare. Personlighet: pedant av rang.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
