Titiyo: Jag går in i en ny fas

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

“Varenda låt är som en rejäl tårtbit”

Att spela in ”Hemland” var inte som att spela in någon av hennes tidigare album. “Varenda låt är mycket – starka texter, starka uttryck. Det har varit som att trycka i sig en rejäl tårtbit varje gång vi gick in i studion”, säger Titiyo.

Hon valde dessutom att samarbeta med flera olika producenter för att få en rikare palett. Niklas Hellberg, känd för sitt arbete med Thåström, Goran Kajfeš och Daniel Bengtson hör till dem som satt sina avtryck på skivan. “Jag ville ha en cocktail av ljud och människor. Plattan spretar, men det gör inget. Det är en styrka.”

Albumformatet är fortfarande mitt hem, säger Titiyo. (Foto: Pressbild)

“Dageby var en vän – man dabbar inte med en genial text”

En av de mest känslosamma inspelningarna blev Ulf Dagebys ”Gnistrande snö”. “Jag hörde den efter en Massive Attack-konsert och visste direkt att jag måste göra den”, säger Titiyo. När hon kontaktade Dageby fick hon ett råd: “Man dabbar inte med en genial text.”

ANNONS

Kort därefter gick han hastigt bort. “Jag hoppas han hade blivit nöjd. Att sjunga den med Thåström kändes självklart. Vi har hittat något slags musikaliskt syskonskap.”

“Tro med Seinabo handlar om världen – inte bara kärlek”

Marie Fredrikssons ”Tro” har fått nytt liv tillsammans med Seinabo Sey. “Seinabo kunde texten utantill. Originalet handlar om en kärleksrelation, men i min version knyts den till världen och tron på densamma.”

För Titiyo är bandet till Fredriksson mer personligt än så. “När jag var nyseparerad på 90-talet ringde Marie: ’Säg till om du behöver någonstans att bo.’ Jag bodde i hennes etagevåning i flera år. Att få göra hennes låt nu betyder mycket.”

Turnépremiär i Kristianstad – första gången Titiyo gör en konserthusturné. (Foto: Pressbild)

“Albumformatet är fortfarande mitt hem”

I en tid när singlar och spellistor dominerar musikscenen håller Titiyo fast vid albumformatet. “Jag är album-människa. Jag älskar helheten, omslaget, känslan av att lyssna från början till slut. Min publik från 90-talet uppskattar det också.”

Det blir dessutom helt på svenska. “Jag kommer inte sjunga ett ord engelska på turnén. Jag vill renodla. Kanske gör vi något instrumentalt av ’Come Along’, men annars blir det svenska rakt igenom.”

ANNONS

“Nu går jag in i en ny fas”

Det har gått ett decennium sedan hennes förra svenskspråkiga album ”13 gården”. Under tiden har mycket hänt. “Min pappa Ahmadu gick bort, jag har blivit mamma igen, och livet har förändrats på många sätt. Kreativiteten och musiken har varit något att hålla i handen”, säger hon. “Nu känns det verkligen som att jag går in i en ny fas.”

Den fasen innebär också en ny typ av turné. “Det blir konserthus, sittande publik och fokus på musiken. Mindre snack, mer känsla. Jag tar med mig ett ungt band och repen börjar snart. Jag vaknar på nätterna och antecknar idéer – det är pirrigt men fantastiskt.”

Perfect Weekend Guide till Titiyo

Album: ”Hemland” släpps 26 september på Sonet. Låtar bland annat ”Somliga går med trasiga skor”, ”Egoism”, ”Tro” (med Seinabo Sey), ”Gnistrande snö” (med Thåström), ”Vandrar med jättar” (med Nicole Sabouné), ”Arvet” (med Anna Ahnlund).

Producenter: Niklas Hellberg, Goran Kajfeš, Daniel Bengtson, Rasmus Lindelöw med flera.

Singel: ”Arvet” (Marie Bergman) släpps 12 september.

Turné: 26/9 Kristianstad Kulturkvarteret, 27/9 Malmö Live, 8/10 Stockholm Cirkus, 11/10 Falun Magasinet, 17/10 Norrköping Arbis, 18/10 Göteborg Draken Live, 25/10 Nyköping Culturum, 15/11 Östersund Storsjöteatern, 16/11 Sundsvalls Teater.

“Plattan spreta lite, men det är också styrkan”, säger Titiyo om Hemland. (Foto: TT)

ANNONS

Titiyos guide till livet just nu

Bok: ”En handbok för ateister”. Serier: ”The Gilded Age” och ”Landman”. Senaste resa: Toscana. Drömresor: Japan eller Peru. Stockholmstips: Ambar på Tomtebogatan för naturvinsvänner. Hemlig talang: extrem visslare. Personlighet: pedant av rang.