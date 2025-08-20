SVT:s vd bakom petning av Leijegard

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

SVT:s vd bakom petningen av Leijegard

Om cyberattackerna var den största krisen, så har bytet av programledare i Mästarnas mästare varit den största snackisen. Micke Leijegard, som lett programmet i över tio år, fick lämna – och beslutet kom direkt från SVT:s högsta ledning.

“Jag tycker att Leijegard är en skicklig programledare och han har gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Men här ville ansvariga chefer göra en nystart. Det är ett OS-år, vi satsar på ett nytt tema och då blev det naturligt med en ny programledare. Jag står bakom beslutet”, säger Lagercrantz.

Bakgrunden är de så kallade “pussarna”. Under en inspelningsfest i samband med “Mästarnas mästare” i september 2024 är Leijegard åtalad för sexuellt ofredande – efter att vid två tillfällen försökt kyssa en kvinnlig kollega, där han vid ett tillfälle även tog henne i kinderna. Händelsen slutade med att kvinnan lämnade inspelningen och fick samtalsstöd. En polisanmälan ledde till åtal, och kort därefter förlorade Leijegard uppdraget som programledare.

Leijegard ersätts nu av Karin Frick, tidigare programledare för TV4 Sport och Nyhetsmorgon. De senaste åren har hon varit en av Discoverys mest synliga profiler, med uppdrag på Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport, bland annat som studiovärd under OS. För SVT blir rekryteringen både en nystart och ett test av hur man kan kombinera folkhemstradition med nya publikvanor.

600 ton helgedom på hjul. Public service i slow motion. (Foto: TT)

Varför inte i Kiruna?

När intervjun rundas ställer Lagercrantz en sista fråga till sig själv – varför sitter vi i en studio i Stockholm och inte i Kiruna, där hela staden just nu flyttas?

Hon skrattar till, men blir sedan allvarlig. “Jag tycker det är oerhört stort att se en kyrka från tidigt 1900-tal, byggd 1912, flyttas fem kilometer. Att även världsmedia uppmärksammar det. Det är också public service – att skildra de långsamma skeendena som formar Sverige.”

Fakta Ann Lagercrantz

Ann Lagercrantz tillträdde som vd för SVT den 1 november 2024.

Våren 2025 drabbades SVT av de värsta cyberattackerna i bolagets historia.

Micke Leijegard är åtalad för sexuellt ofredande efter “puss-händelsen”.

Karin Frick tar över programledarskapet – efter en lång karriär på TV4 och Discovery.

Kiruna kyrka, byggd 1912, flyttades i augusti 2025 fem kilometer till sin nya plats.

Fakta SVT

SVT finansieras genom public service-avgiften, en obligatorisk medieskatt på upp till 1 249 kronor per person och år (2025).

93 procent av SVT:s intäkter, cirka 6 miljarder kronor, kommer direkt från denna avgift.

Ägandet är indirekt statligt genom Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, som utses av regeringen och riksdagspartierna.

