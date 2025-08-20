Dagensps.se
SVT:s vd bakom petning av Leijegard

SVT:s nya vd Ann Lagercrantz – lika lugn inför cyberattacker som inför puss-gate. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

På SVT:s stora pressträff för höstens säsong fick Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling en kort pratstund med SVT:s relativt färska vd Ann Lagercrantz. Vi försökte få henne att säga något riktigt kontroversiellt om puss-gate på SVT – men det var inte det lättaste. Cyberattackerna och flytten av kyrkan i Kiruna, däremot, är sånt hon går igång på.

Sedan den 1 november 2024 är Ann Lagercrantz vd för Sveriges Television. Under sitt första år har hon redan tvingats hantera något som på många sätt definierar vår tid – cyberattacker.

En ny verklighet

“De svåraste besluten var i våras när vi hade cyberattacker och problem med reservkraften. Det var omtumlande dagar. Att försöka hålla både personalen och publiken i schack samtidigt var en enorm utmaning”, säger Lagercrantz.

Hon konstaterar att hoten inte är över. “Jag tror aldrig det blir över. Det digitala samhället är sårbart. Det gäller inte bara SVT – det gäller hela samhället. Vi måste bli mycket bättre på att dela information och erfarenheter mellan företag och sektorer. Hade vi vetat att andra var drabbade samtidigt hade vi varit bättre förberedda.”

Attackerna var koordinerade och mer omfattande än något SVT tidigare upplevt. “Vi har aldrig sett samma magnitud eller långvarighet. Och vi vet att det kommer utanför Sverige”, säger hon.

SVT:s vd bakom petningen av Leijegard

Om cyberattackerna var den största krisen, så har bytet av programledare i Mästarnas mästare varit den största snackisen. Micke Leijegard, som lett programmet i över tio år, fick lämna – och beslutet kom direkt från SVT:s högsta ledning.

“Jag tycker att Leijegard är en skicklig programledare och han har gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Men här ville ansvariga chefer göra en nystart. Det är ett OS-år, vi satsar på ett nytt tema och då blev det naturligt med en ny programledare. Jag står bakom beslutet”, säger Lagercrantz.

Bakgrunden är de så kallade “pussarna”. Under en inspelningsfest i samband med “Mästarnas mästare” i september 2024 är Leijegard åtalad för sexuellt ofredande – efter att vid två tillfällen försökt kyssa en kvinnlig kollega, där han vid ett tillfälle även tog henne i kinderna. Händelsen slutade med att kvinnan lämnade inspelningen och fick samtalsstöd. En polisanmälan ledde till åtal, och kort därefter förlorade Leijegard uppdraget som programledare.

Leijegard ersätts nu av Karin Frick, tidigare programledare för TV4 Sport och Nyhetsmorgon. De senaste åren har hon varit en av Discoverys mest synliga profiler, med uppdrag på Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport, bland annat som studiovärd under OS. För SVT blir rekryteringen både en nystart och ett test av hur man kan kombinera folkhemstradition med nya publikvanor.

600 ton helgedom på hjul. Public service i slow motion. (Foto: TT)

Varför inte i Kiruna?

När intervjun rundas ställer Lagercrantz en sista fråga till sig själv – varför sitter vi i en studio i Stockholm och inte i Kiruna, där hela staden just nu flyttas?

Hon skrattar till, men blir sedan allvarlig. “Jag tycker det är oerhört stort att se en kyrka från tidigt 1900-tal, byggd 1912, flyttas fem kilometer. Att även världsmedia uppmärksammar det. Det är också public service – att skildra de långsamma skeendena som formar Sverige.”

Fakta Ann Lagercrantz

  • Ann Lagercrantz tillträdde som vd för SVT den 1 november 2024.
  • Våren 2025 drabbades SVT av de värsta cyberattackerna i bolagets historia.
  • Micke Leijegard är åtalad för sexuellt ofredande efter “puss-händelsen”.
  • Karin Frick tar över programledarskapet – efter en lång karriär på TV4 och Discovery.
  • Kiruna kyrka, byggd 1912, flyttades i augusti 2025 fem kilometer till sin nya plats.

Fakta SVT

  • SVT finansieras genom public service-avgiften, en obligatorisk medieskatt på upp till 1 249 kronor per person och år (2025).
  • 93 procent av SVT:s intäkter, cirka 6 miljarder kronor, kommer direkt från denna avgift.
  • Ägandet är indirekt statligt genom Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, som utses av regeringen och riksdagspartierna.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

