Sportstjärnan som blev miljardär

Nöje & Underhållning

Då släpps The Beatles sista låt

The Beatles har meddelat att de nu, mer än 50 år efter att bandet upplöstes, ska släppa en sista låt, den heter “Now and then” och släpps under nästa vecka. Nästa vecka släpper The Beatles sin allra sista låt, den är baserad på en demoinspelning som John Lennon gjorde på 1970-talet, det rapporterar BBC. Rösten …