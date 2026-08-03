Bara en gång tidigare har en biopremiär dragit in lika mycket pengar första helgen i USA som den nya Spider-Man-filmen. Dessutom går flera andra succéer på bio samtidigt.
Biograferna fylls av folk – Spider-Man nära nytt rekord
Den nya filmen Spider-Man: Brand New Day har fått en rekordstart på biografer världen över.
Under premiärhelgen spelade filmen in omkring 927 miljoner dollar globalt.
Det gör den till den näst största biopremiären genom tiderna.
Har haft flera års uppehåll
I Nordamerika drog filmen in cirka 355 miljoner dollar under sin första helg på bio. Det är bara två miljoner dollar mindre än öppningsrekordet som den tidigare rekordsinnehavaren Avengers: Endgame satte 2019, skriver CNN.
Därmed passerar filmen tydligt föregångaren Spider-Man: No Way Home, som hade en premiär på 260 miljoner dollar i Nordamerika.
Filmen markerar också Spider-Mans återkomst till bioduken efter nästan fem års uppehåll.
Kombinationen av en välkänd superhjälte, ett stort publikintresse och positiva recensioner lyfts fram som viktiga förklaringar till den exceptionellt starka premiären.
Läs mer: Efter strejkerna: Hollywood säljer sina röster till AI. Realtid
Enorma intäkter
Framgången bidrar samtidigt till en ovanligt stark period för den amerikanska biografmarknaden. Under samma helg fortsatte även Universals storfilm The Odyssey att locka publik.
Filmen spelade in ytterligare 51 miljoner dollar under helgen och har nu nått sammanlagda biljettintäkter på omkring 721 miljoner dollar världen över.
Tillsammans bidrog de två filmerna till den största biografhelgen någonsin i Nordamerika. De totala biljettintäkterna uppskattas till omkring 430 miljoner dollar, vilket överträffar tidigare rekord.
Även andra filmer bidrog till den starka utvecklingen. Disneys Toy Story 5 placerade sig på tredje plats under helgen, följd av Universals Minions & Monsters.
Disneys spelfilmsversion av Moana samt filmatiseringen av musikalen Hadestown fanns också bland de mest sedda filmerna.
Läs mer: AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid. Realtid
Kan passera fyra miljarder dollar
Den starka sommaren innebär att den amerikanska biografmarknaden nu ligger betydligt före fjolårets nivåer.
Hittills i år har biograferna dragit in drygt 6,2 miljarder dollar, en ökning med närmare 15 procent jämfört med samma period 2025.
Om utvecklingen fortsätter väntas sommarens biljettförsäljning passera fyra miljarder dollar i USA.
Bedömningen är också att den totala amerikanska biografmarknaden under 2026 kan nå omkring tio miljarder dollar i intäkter.
Läs mer: Musk kan tvingas sälja allt i Kina – om jätteaffären ska gå i lås. Realtid