Biograferna fylls av folk – Spider-Man nära nytt rekord

Det gör den till den näst största biopremiären genom tiderna.

Har haft flera års uppehåll

I Nordamerika drog filmen in cirka 355 miljoner dollar under sin första helg på bio. Det är bara två miljoner dollar mindre än öppningsrekordet som den tidigare rekordsinnehavaren Avengers: Endgame satte 2019, skriver CNN.

Därmed passerar filmen tydligt föregångaren Spider-Man: No Way Home, som hade en premiär på 260 miljoner dollar i Nordamerika.

Filmen markerar också Spider-Mans återkomst till bioduken efter nästan fem års uppehåll.

Kombinationen av en välkänd superhjälte, ett stort publikintresse och positiva recensioner lyfts fram som viktiga förklaringar till den exceptionellt starka premiären.

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