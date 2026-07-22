Elon Musks korståg mot den nya Oddyssén-filmen går vidare. Nu hävdar han att Grok kommer att kunna göra en bättre version.
Musk ska låta Grok göra om Oddyssén – hånas på sociala medier
Christopher Nolans The Oddyssey har blivit en stor framgång både hos kritiker och på biograferna.
Men Elon Musk menar att hans AI-verktyg Grok kan göra det bättre.
Han säger nu att hans AI-verktyg Grok ska skapa en egen långfilmsversion av Homeros klassiska epos innan årets slut.
Många är skeptiska
Musk har under en längre tid kritiserat Nolans film, framför allt för rollbesättningen.
Efter premiären har han i stället lyft fram idén om en alternativ filmversion som enligt honom ska ligga närmare Homeros ursprungliga verk och präglas av historisk korrekthet.
Planen är att Groks bild- och videoteknik ska användas för att skapa en komplett långfilm baserad på det antika eposet.
Musk har även delat ett AI-genererat kortklipp som visar hur en sådan produktion skulle kunna se ut. Utspelet har dock mötts av omfattande kritik, rapporterar Euronews.
Läs mer: Nu ger Musk tillbaka till småspararna efter år av stöd. Realtid
Har kritiserat Nolans film
Flera bedömare pekar på att Odysséen är ett litterärt verk fyllt av mytologiska inslag, där bland annat cykloper, sirener och trollkvinnan Kirke spelar centrala roller.
Därför ifrågasätts beskrivningen av projektet som historiskt korrekt.
Musk har under de senaste månaderna gjort flera uppmärksammade inlägg om Nolans film och riktat hård kritik mot både regissören och delar av skådespelarensemblen.
Diskussionen har i stor utsträckning handlat om representation och rollbesättning, frågor som blivit återkommande inslag i kulturdebatten på den sociala plattformen X.
Läs mer: SpaceX-aktien hade raketfart – nu växer skepsisen. Dagens PS
Lockar storpublik
Samtidigt fortsätter Nolans film att locka stor publik. Produktionen beskrivs som en av årets största biosuccéer och har tagit hem starka recensioner på flera håll.
Framgången har gjort att Musks tidigare kritik fått begränsat genomslag utanför de egna följarleden.
Även AI-projektet har väckt skepsis på nätet. Kritiker menar att dagens generativa AI fortfarande har svårt att skapa sammanhängande långfilmer med samma konstnärliga kvalitet och berättartekniska precision som traditionella filmproduktioner.
Andra ifrågasätter om en maskinskapad version av ett klassiskt litterärt verk kan ersätta mänskligt filmskapande.
Om Grok verkligen lyckas färdigställa en långfilm före årets slut återstår att se. Projektet är ännu inte presenterat med några tekniska detaljer eller någon offentlig produktionsplan.
Läs mer: Kinesisk jätte vill köpa Mediamarkt – kan stoppas av EU. Realtid