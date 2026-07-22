Musk ska låta Grok göra om Oddyssén – hånas på sociala medier

Han säger nu att hans AI-verktyg Grok ska skapa en egen långfilmsversion av Homeros klassiska epos innan årets slut.

Många är skeptiska

Musk har under en längre tid kritiserat Nolans film, framför allt för rollbesättningen.

Efter premiären har han i stället lyft fram idén om en alternativ filmversion som enligt honom ska ligga närmare Homeros ursprungliga verk och präglas av historisk korrekthet.

Planen är att Groks bild- och videoteknik ska användas för att skapa en komplett långfilm baserad på det antika eposet.

Musk har även delat ett AI-genererat kortklipp som visar hur en sådan produktion skulle kunna se ut. Utspelet har dock mötts av omfattande kritik, rapporterar Euronews.

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