Njut av Picasso – på toan

Picasso-tavlorna var del i “Ladies Lounge”-utställningen på Museum of Old and New Art, MONA, i Tasmaniens huvudstad Hobart.

Utställning för kvinnor

Eftersom konstverken vare del i en utställning för kvinnor var det meningen att just kvinnor skulle kunna uppskatta dem, utan mäns närvaro.

Män skulle få känna på hur det var att ständigt diskrimineras på grund av sitt kön, precis som kvinnor ofta får göra i sitt dagliga liv, enligt upplägget från museets kurator Kirsha Kaechele.

Men alla gillade inte den idén.

Det gick faktiskt emot Tasmaniens egen diskrimineringslag, menade en man som lämnade in en stämning mot MONA förra året, eftersom han också väldigt gärna vill kunna uppleva tavlorna, fast som man.

Men skam den som ger sig, det ska inte vara så lätt att få rätten på sin sida som man, tänkte amerikanska Kirsha Kaechele.