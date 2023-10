När världen sagt sitt: Här är dryckerna vi gillar mest

Klassiker

Whisky-rekord: 55-åring drog in miljoner

När auktionshuset Sotheby’s nyligen bjöd in till sin årliga välgörenhetsauktion “Distillers One of One”, slogs inte mindre än 19 auktionsrekord. Ett av dessa stod en omtalad 55-åring för. Whisky och välgörenhet kan låta som en mindre hälsosam kombination, men i vissa fall fungerar det faktiskt riktigt fint. Ett strålande exempel på det utgör Sotheby’s välgörenhetsauktion …