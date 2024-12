Kontroversiella flygknepet – som bolagen hatar 

När betalmetoderna har blivit säkrare än någonsin riktar bedragarna in sig på den svagaste länken i kedjan: Köparna själva. Så här undviker du att bli lurad i julhandeln. ”Det är viktigt att skapa en mänsklig brandvägg”, säger Amalia Krantz, bedrägeriexpert på Nordea. Ett SMS landar i inkorgen. Ditt paket är på väg, men har fastnat …

Varför är det billigare?

Att det skulle vara billigare att boka en längre flygresa kan låta paradoxalt. Men enligt Zaman handlar det om att bolagen ofta prissätter populära rutter högre.

En resa mellan London och New York via Boston kan exempelvis vara billigare än att flyga direkt till New York. Detta eftersom direktresor i regel är mer efterfrågade.

“Det handlar om hur marknaden fungerar”, säger Zaman till CNBC.

Riskerna med skiplagging

Visst kan man spara pengar på skiplagging. Men, utöver den etiska gråzonen, finns det också vissa risker:

Bonuspoäng kan ryka: Bolagen kan dra in dina poäng om de upptäcker att du använder skiplagging.

Bolagen kan dra in dina poäng om de upptäcker att du använder skiplagging. Bagaget skickas till slutdestinationen: Om du checkar in bagage kan det hamna på flygningens slutdestination, inte vid mellanlandningen där du kliver av.

Om du checkar in bagage kan det hamna på flygningens slutdestination, inte vid mellanlandningen där du kliver av. Visum och pass: Om din biljett inkluderar en internationell flygning, även om du kliver av tidigare, kan du behöva visum eller pass för slutdestinationen.

Rättsliga strider

Därtill har skiplagging lett till juridiska strider.

American Airlines stämde nyligen Skiplagged och vann 9,4 miljoner dollar i skadestånd för varumärkesintrång. Zaman ser dock domen som en seger, eftersom företaget fortfarande får erbjuda skiplagging-biljetter.

Tidigare har både United Airlines och Southwest Airlines också försökt stoppa tjänsten, men fallen har antingen avskrivits eller lösts utanför domstol.

“Vi gör gott”

Aktarer Zaman ser skiplagging som ett sätt att hjälpa resenärer att spara pengar, särskilt i ekonomiskt pressade tider.

“Vi gör gott här”, säger han, och pekar på hur metoden hjälpt människor i exempelvis långdistansrelationer.

Däremot uppmanar han ändå resenärer att använda metoden sparsamt och tänka efter innan de bokar.

“Var tacksam för att du sparade pengar, men försök inte överanvända det”, säger han.

