Kometen Lemmon syns över Sverige – så ser du den i oktober

Synlig även i Sverige

Enligt både danska DR och amerikanska Space.com går Lemmon nu att se även från Sverige – om vädret samarbetar. Den står i stjärnbilden Jakthundarna, nära stjärnan Cor Caroli, strax under Karlavagnen på den nordliga himlen.

En helt vanlig handkikare räcker. “Tänk dig att du tittar på en lite suddig fläck med en svans – då har du hittat den”, säger Ole J. Knudsen, kommunikatör vid Aarhus Space Center, till DR.

Med andra ord: lämna mobilen hemma, ta med en termos och stå ut med lite kyla. Belöningen är en bit universum som inte visar sig ofta.

Den bästa tiden – och platsen

Lemmon passerar som närmast Jorden den 21 oktober. Runt detta datum har du störst chans att se den, särskilt om du befinner dig långt från stadens ljus. Astronomer räknar med att kometen kan nå en ljusstyrka på omkring magnitud +5, vilket betyder att den teoretiskt kan ses utan kikare – men bara från riktigt mörka platser.

Om du missar den då finns ett nytt försök i början av november, när den fortfarande ska vara aktiv och kanske till och med ljusare.

Lemmons kosmiska kusin, den spektakulära Tsuchinshan-ATLAS lyste upp oktoberhimlen 2024 och stal showen från månen. (Foto: TT)

Kometen som gör som den vill

Kometer är oberäkneliga. De kan plötsligt lysa upp hela himlen – eller bara försvinna. “Kometer är som katter, de har svansar och gör som de vill”, säger Knudsen och låter som en dansk version av Leif GW Persson på stjärnjakt.

Forskare varnar därför för överdriven optimism: Lemmon blir inte lika spektakulär som fjolårets Tsuchinshan-ATLAS, som syntes över Danmark och delar av Sverige med blotta ögat. Men den är ändå värd en kväll under stjärnorna.

Så hittar du Lemmon i höst

Ta fram en vanlig kikare – eller ett enkelt teleskop. Gå ut efter klockan 21 när himlen är mörk. Rikta blicken mot nord/nordost, strax under Karlavagnen. Leta efter en svagt diffus, lite dimmig fläck. Ha tålamod – det är rymden, inte Netflix.

Kometen Tsuchinshan-ATLAS: lika sällsynt som kungliga födslar och synlig vart 80 000:e år. Så passa på när kusinen Lemmon dyker upp i närheten av dig. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide

När: 15 oktober–10 november (bäst sikt runt 21 oktober)

Var: Hela Sverige – helst mörka platser utan ljusföroreningar, t.ex. Tiveden, Öland, Österlen eller Åre.

Utrustning: Kikare, varm jacka, termos och tålamod.

Fun fact: Senast Lemmon var i närheten av Jorden var på 600-talet. Då var det sannolikt ingen som såg den – men nu kan du bli först i din släkt på 1 400 år.

Källa: DR.dk, Space.com, TheSkyLive, COBS, Aarhus Space Center