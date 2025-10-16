Det händer inte varje höst, men just nu kan svenskar med kikare och lite tur få syn på något riktigt sällsynt. Kometen C/2025 A6 – mer känd som Lemmon – närmar sig Jorden och syns redan svagt på natthimlen. I slutet av oktober kan den till och med glimta till för blotta ögat.
Kometen Lemmon syns över Sverige – så ser du den i oktober
En rymdsten på besök
Kometen Lemmon upptäcktes i januari vid Mount Lemmon-observatoriet i Arizona – och ja, den har fått sitt namn därifrån, inte efter någon citrusdoftande drink. Nu är den på väg förbi Jorden för första gången sedan år 629. Det var alltså innan både vikingarna och det första kaffet kom till Sverige.
Den består, som alla klassiska kometer, av is, damm och gas som förångas när den närmar sig solen. Det är just denna förångning som ger den den där svansliknande glorian som gör astronomer saliga och amatörer lyriska.
Synlig även i Sverige
Enligt både danska DR och amerikanska Space.com går Lemmon nu att se även från Sverige – om vädret samarbetar. Den står i stjärnbilden Jakthundarna, nära stjärnan Cor Caroli, strax under Karlavagnen på den nordliga himlen.
En helt vanlig handkikare räcker. “Tänk dig att du tittar på en lite suddig fläck med en svans – då har du hittat den”, säger Ole J. Knudsen, kommunikatör vid Aarhus Space Center, till DR.
Med andra ord: lämna mobilen hemma, ta med en termos och stå ut med lite kyla. Belöningen är en bit universum som inte visar sig ofta.
Den bästa tiden – och platsen
Lemmon passerar som närmast Jorden den 21 oktober. Runt detta datum har du störst chans att se den, särskilt om du befinner dig långt från stadens ljus. Astronomer räknar med att kometen kan nå en ljusstyrka på omkring magnitud +5, vilket betyder att den teoretiskt kan ses utan kikare – men bara från riktigt mörka platser.
Om du missar den då finns ett nytt försök i början av november, när den fortfarande ska vara aktiv och kanske till och med ljusare.
Kometen som gör som den vill
Kometer är oberäkneliga. De kan plötsligt lysa upp hela himlen – eller bara försvinna. “Kometer är som katter, de har svansar och gör som de vill”, säger Knudsen och låter som en dansk version av Leif GW Persson på stjärnjakt.
Forskare varnar därför för överdriven optimism: Lemmon blir inte lika spektakulär som fjolårets Tsuchinshan-ATLAS, som syntes över Danmark och delar av Sverige med blotta ögat. Men den är ändå värd en kväll under stjärnorna.
Så hittar du Lemmon i höst
- Ta fram en vanlig kikare – eller ett enkelt teleskop.
- Gå ut efter klockan 21 när himlen är mörk.
- Rikta blicken mot nord/nordost, strax under Karlavagnen.
- Leta efter en svagt diffus, lite dimmig fläck.
- Ha tålamod – det är rymden, inte Netflix.
Perfect Weekend Guide
När: 15 oktober–10 november (bäst sikt runt 21 oktober)
Var: Hela Sverige – helst mörka platser utan ljusföroreningar, t.ex. Tiveden, Öland, Österlen eller Åre.
Utrustning: Kikare, varm jacka, termos och tålamod.
Fun fact: Senast Lemmon var i närheten av Jorden var på 600-talet. Då var det sannolikt ingen som såg den – men nu kan du bli först i din släkt på 1 400 år.
Källa: DR.dk, Space.com, TheSkyLive, COBS, Aarhus Space Center
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
