När Ferdinand Alexander Porsche, mannen bakom den ikoniska Porsche 911, tog steget från bil till klocka, var det med samma kompromisslösa designfilosofi. Året var 1972, världen dominerades av glänsande stål och guld och Porsche Design lanserade sin första klocka – en helsvart kronograf.
Så tog F.A. Porsche arvet från 911 till lyxklockor
Chronograph 1, som den kom att heta, var en sportig armbandsklocka med tidtagarfunktion. Designad för att kombinera teknisk precision med ett minimalistiskt formspråk.
“En helsvart klocka vid en tid då stål, silver och guld dominerade kan bara ha understrukit att detta var avsett att glädja insatta Porsche-entusiaster”, lyder ett samtida omdöme enligt en artikel i Esquire UK – Big Watch Book 2025.
Chronograph 1 var banbrytande. Den drevs av Valjoux 7750, ett av de första urverken som konstruerades med hjälp av dator.
Dess stålarmband var belagt med en teknik som då var ny, fysisk ångdeponering (PVD), där ett fast ämne förångas i vakuum och fäster på ytan. Tekniken hade först blivit tillförlitlig 1968, vilket gjorde Porsches drag än mer djärvt.
Läs mer: Ingenjörerna bygger vad Porsche backade från Dagens PS
Orfina och vänskapen som blev affär
Bakom lanseringen fanns Orfina, ett litet schweiziskt urföretag i Grenchen. Ett företag lett av Guglielmo Maglioli, en tidigare italiensk racerförare och vän till Porsche.
Samarbetet offentliggjordes på Baselworld 1973, och Chronograph 1 blev snabbt en favorit bland Porsche-kunder.
Bauhaus och designens filosofi
Ferdinand Alexander, ofta kallad FA, var starkt influerad av Bauhaus-rörelsen. Men hans tolkning var egen.
“De trodde att formen skulle följa funktionen. Han ansåg att form och funktion var jämbördiga”, säger Gerhard Novak, chef för Porsche Design Timepieces, i FA:s bevarade kontor i Zell am See till Esquire UK – Big Watch Book 2025.
Där finns fortfarande hans ritbord, modellbilar, märken från Porsche-klubbar och till och med hans egenhändigt designade pipor.
Ett designimperium i Alperna
Zell am See var inte bara FA:s arbetsplats, det var också hans barndomshem. Trots att hans skapelser ofta förknippas med urban modernism, var det i denna alpina miljö han fann sin inspiration.
FA:s design sträckte sig långt bortom bilvärlden. En profil i Auto Motor und Sport från 1977 beskrev honom som “Der Kleine Porsche”, och noterade att han nu designade “diken och kameror, gokarts och bilbarnstolar”.
Den helsvarta kronografen blev känd som “Porsche-klockan”, men det var bara början. Solglasögonen P’8479 med utbytbara linser bars av ikoner som Prince, Madonna och Yoko Ono.
I samarbete med Siemens lanserades 1995 en serie köksprodukter, bland annat en minimalistisk aluminiumkanna och kaffebryggare som kostade fyra gånger mer än konkurrenterna. Men som ändå sålde slut.
Sedan följde skrivbordslampor, pennor, mobiltelefoner, resväskor och träningsskor, alla med samma kultstatus.
Fakta Perfect Weekend
Ferdinand Alexander Porsche
- Född: 1935, Stuttgart
- Känd för: Designen av Porsche 911, grundare av Porsche Design
- Första klockan: Chronograph 1, lanserad 1972
- Filosofi: Form och funktion är jämbördiga
- Favoritmaterial: Glas, stål, trä i räta vinklar
Porsche Design
- Grundat: 1972
- Första produkt: Chronograph 1
- Kända produkter: Solglasögon P’8479, hushållsprodukter, resväskor, träningsskor
- Huvudkontor: Zell am See, Österrike
Läs mer: Porsche skrotar batteriplaner – för dålig efterfrågan Realtid
