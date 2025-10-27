Dagensps.se
Så tog F.A. Porsche arvet från 911 till lyxklockor

För att ta Porsche vidare bortom bilvärlden grundade Ferdinand Alexander Porsche 1972 Porsche Design. Foto: Porsche
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

När Ferdinand Alexander Porsche, mannen bakom den ikoniska Porsche 911, tog steget från bil till klocka, var det med samma kompromisslösa designfilosofi. Året var 1972, världen dominerades av glänsande stål och guld och Porsche Design lanserade sin första klocka – en helsvart kronograf.

Chronograph 1, som den kom att heta, var en sportig armbandsklocka med tidtagarfunktion. Designad för att kombinera teknisk precision med ett minimalistiskt formspråk.

“En helsvart klocka vid en tid då stål, silver och guld dominerade kan bara ha understrukit att detta var avsett att glädja insatta Porsche-entusiaster”, lyder ett samtida omdöme enligt en artikel i Esquire UK – Big Watch Book 2025.

Chronograph 1 – All Black Numbered Edition. Foto: Porsche

Chronograph 1 var banbrytande. Den drevs av Valjoux 7750, ett av de första urverken som konstruerades med hjälp av dator.

Dess stålarmband var belagt med en teknik som då var ny, fysisk ångdeponering (PVD), där ett fast ämne förångas i vakuum och fäster på ytan. Tekniken hade först blivit tillförlitlig 1968, vilket gjorde Porsches drag än mer djärvt.

Orfina och vänskapen som blev affär

Bakom lanseringen fanns Orfina, ett litet schweiziskt urföretag i Grenchen. Ett företag lett av Guglielmo Maglioli, en tidigare italiensk racerförare och vän till Porsche.

Samarbetet offentliggjordes på Baselworld 1973, och Chronograph 1 blev snabbt en favorit bland Porsche-kunder.

Bauhaus och designens filosofi

Ferdinand Alexander, ofta kallad FA, var starkt influerad av Bauhaus-rörelsen. Men hans tolkning var egen.

“De trodde att formen skulle följa funktionen. Han ansåg att form och funktion var jämbördiga”, säger Gerhard Novak, chef för Porsche Design Timepieces, i FA:s bevarade kontor i Zell am See till Esquire UK – Big Watch Book 2025.

Där finns fortfarande hans ritbord, modellbilar, märken från Porsche-klubbar och till och med hans egenhändigt designade pipor.

F.A. Porsche tillsammans med sin ikoniska bil-design samt minst lika ikoniska design av en spargris för Porsche Design. Foto: Porsche samt Herzi Pinki via Wikimedia Commons

Ett designimperium i Alperna

Zell am See var inte bara FA:s arbetsplats, det var också hans barndomshem. Trots att hans skapelser ofta förknippas med urban modernism, var det i denna alpina miljö han fann sin inspiration.

Foto: Porsche

FA:s design sträckte sig långt bortom bilvärlden. En profil i Auto Motor und Sport från 1977 beskrev honom som “Der Kleine Porsche”, och noterade att han nu designade “diken och kameror, gokarts och bilbarnstolar”.

“Hans företag är nu en av Europas mest framgångsrika licensdesigners”, säger Gerhard Novak, chef för Porsche Design Timepieces, i FA:s bevarade kontor i Zell am See. Där finns fortfarande hans ritbord, modellbilar, märken från Porsche-klubbar och till och med hans egenhändigt designade pipor.

Den helsvarta kronografen blev känd som “Porsche-klockan”, men det var bara början. Solglasögonen P’8479 med utbytbara linser bars av ikoner som Prince, Madonna och Yoko Ono.

I samarbete med Siemens lanserades 1995 en serie köksprodukter, bland annat en minimalistisk aluminiumkanna och kaffebryggare som kostade fyra gånger mer än konkurrenterna. Men som ändå sålde slut.

Sedan följde skrivbordslampor, pennor, mobiltelefoner, resväskor och träningsskor, alla med samma kultstatus.

Fakta Perfect Weekend

Ferdinand Alexander Porsche

  • Född: 1935, Stuttgart
  • Känd för: Designen av Porsche 911, grundare av Porsche Design
  • Första klockan: Chronograph 1, lanserad 1972
  • Filosofi: Form och funktion är jämbördiga
  • Favoritmaterial: Glas, stål, trä i räta vinklar

Porsche Design

  • Grundat: 1972
  • Första produkt: Chronograph 1
  • Kända produkter: Solglasögon P’8479, hushållsprodukter, resväskor, träningsskor
  • Huvudkontor: Zell am See, Österrike

