Så tog F.A. Porsche arvet från 911 till lyxklockor

Chronograph 1, som den kom att heta, var en sportig armbandsklocka med tidtagarfunktion. Designad för att kombinera teknisk precision med ett minimalistiskt formspråk.



“En helsvart klocka vid en tid då stål, silver och guld dominerade kan bara ha understrukit att detta var avsett att glädja insatta Porsche-entusiaster”, lyder ett samtida omdöme enligt en artikel i Esquire UK – Big Watch Book 2025.

Chronograph 1 – All Black Numbered Edition. Foto: Porsche

Chronograph 1 var banbrytande. Den drevs av Valjoux 7750, ett av de första urverken som konstruerades med hjälp av dator.

Dess stålarmband var belagt med en teknik som då var ny, fysisk ångdeponering (PVD), där ett fast ämne förångas i vakuum och fäster på ytan. Tekniken hade först blivit tillförlitlig 1968, vilket gjorde Porsches drag än mer djärvt.

Orfina och vänskapen som blev affär

Bakom lanseringen fanns Orfina, ett litet schweiziskt urföretag i Grenchen. Ett företag lett av Guglielmo Maglioli, en tidigare italiensk racerförare och vän till Porsche.

Samarbetet offentliggjordes på Baselworld 1973, och Chronograph 1 blev snabbt en favorit bland Porsche-kunder.