Hur många böcker läser du genom livet?

Det krävs tid att läsa en bok. Tid som blir allt mer sällsynt i våra stressade liv.

I USA svarade nära hälften av de tillfrågade i en undersökning att de inte hade öppnat en bok alls under 2023. Det är The Economist som med hjälp av YouGov ville ta reda på hur mycket amerikanarna faktiskt läser (eller använder ljudböcker). Bland de 1 500 personerna som svarade uppgav 54 procent att de hade läst eller lyssnat på en bok under året som har gått, och 46 procent har inte gjort det.

Runt en bok i månaden

Genomsnittet låg på elva böcker under året, så nästan en bok i månaden för den genomsnittlige amerikanen. Hur många böcker blir det då under en livstid?

Enligt beräkningar blir det runt 770 böcker om en sjuåring börjar läsa i år och fortsätter livet ut. För en 30-åring handlar det snarare om runt 500 böcker och för en pensionär på 70 år är det de sista 100 böckerna som ska avklaras, även om pensionärer i och för sig ofta har mer tid till förfogande.

Läser en bråkdel av alla böcker

För den läsintresserade kan det vara vettig läsning med vetskapen att det har publicerats uppskattningsvis 160 miljoner boktitlar sedan tryckpressens tillkomst på 1400-talet. Även om du tillhör de som läser mycket, och plöjer genom en bok i veckan, så kommer du bara tillhöra skaran som har läst 0,003 procent av alla böcker som finns. I den senaste YouGov-undersökningen var det bara fyra procent som uppgav att de hade gjort det under 2023, skriver The Economist.

Andra undersökningar har visat att amerikanare i genomsnitt läser en kvart om dagen. Många verkar dessutom tröttna på sina böcker och har svårt att komma vidare. Då är det bra att följa rådet från den amerikanske författaren John Irving, som en gång sade att “vuxna borde inte läsa klart böcker de inte tycker om”.

Läs även:

Kändisböckerna som toppade – och floppade – Dagens PS

Bästa böckerna för att förstå finansiellt fiffel – Dagens PS