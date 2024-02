Hemligheterna ombord "The World" – sex och skandaler

De sakerna krävs nämligen för att få köpa en bostad på fartyget, där den nya ägaren till någon av de 165 superlyxiga lägenheterna måste bli inbjuden från någon som redan bor på fartyget, och dessutom måste spekulanten ha tio miljoner dollar på kontot för att få gå med i vad som liknar en exklusiv klubb.

När dörren till den världen har öppnats är det en lekplats för vuxna som gäller.

För den som har sett HBO-serien “The White Lotus” kan dra paralleller med fest och sex i vad som sker på The World.

“Det finns många rika människor som gör lekfulla saker och ibland skandalösa saker”, säger Peter Antonucci som sammanlagt har ägt fyra lägenheter ombord, där han sålde den sista för några år sedan.

Böcker om livet ombord

Peter Antonucci reste världen runt med The World under sex år och förde många dagböcker, vilket sedan har blivit tre romaner som utspelar sig på ett fiktivt skepp, där den senaste i raden – “Tides of Betrayal” är fylld med “hemligheter, synder och skandaler” på öppet hav.

Många ombord känner varandra sedan tidigare, och det tar inte lång tid att knyta nya band över ett glas vin eller en cocktail – där alkoholen flödar oavbrutet och ingår i avtalet.

Många som har lägenheter på The World har dem som en semesterbostad, som de kanske spenderar några veckor i om året. Det gäller att tajma in vilka destinationer man vill uppleva under årets gång, som när fartyget till exempel passerar London för Wimbledon eller Rio de Janeiro för karnevalen.

ANNONS

“Det är mycket drickande, mycket festande. Och det är det roliga med det hela”, säger Peter Antonucci till CNN Travel.