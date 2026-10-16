Funderar du på ett liv utanför Sverige? En ny rankning jämför 63 destinationer utifrån bland annat säkerhet, klimat och skatter. Sverige hamnar långt från toppen. Men så är ju listan också gjord för en ganska speciell grupp av flyttsugna.
Här är världens bästa land att bo i 2026 – så står sig Sverige
Vi har redan konstaterat att Uruguay är världens bästa land att flytta till för dig som är pensionär. Tätt efter hittar vi Mauritius (tvåa) och Spanien (trea).
Men hur ser det ut för oss icke-pensionärer? Det har konsultföretaget Nomad Capitalists försökt ta reda på. I sitt allra första Lifestyle Index bedöms både livskvalitet och möjligheten att etablera sig i ett nytt land. Skatter väger lika tungt som säkerhet och frihet.
Rankningen riktar sig dock framför allt till företagare och investerare som överväger att flytta utomlands.
Missa inte: Om fem veckor skärps reglerna – för dig som köper nu och betalar senare. Dagens PS
Monaco tar förstaplatsen
Monaco vinner med 73,89 poäng av 100 möjliga. Furstendömet får full pott i kategorin livskvalitet och infrastruktur. Ingen annan destination får 100 poäng i någon kategori.
Därefter följer Andorra med 73,68 poäng och Förenade Arabemiraten med 73,15.
Det är tätt i toppen. Bara 0,74 poäng skiljer ettan från trean, och rapportförfattarna betraktar resultatet som oavgjort med hänsyn till mätosäkerheten.
De tre får sina högsta betyg inom olika områden. Monaco leder inom livskvalitet och infrastruktur, Andorra inom säkerhet och frihet och Förenade Arabemiraten inom skatter.
Malta kommer fyra och Portugal – tidigare världens bästa land för pensionärer – femma.
Läs även: Paret har 40 miljoner – men vågar inte använda pengarna. Dagens PS
Sverige får plats 29
Sverige hamnar på plats 29 av 63, med 54,24 poäng. Finland ligger precis före på plats 28 medan Danmark kommer på plats 31 och Norge på plats 33.
Högst svenskt betyg får säkerhet och frihet: 71,5 poäng. Natur och klimat ger 60 poäng och livskvalitet och infrastruktur 58,3.
Skattebetyget stannar däremot på 24 av 100.
Här bedöms bland annat beskattning av utländska inkomster, särskilda skatteregler samt förmögenhets- och arvsskatter.
Trea trots sämst luft
Rankningen bygger på fem kategorier som väger 20 procent vardera. Skatter och möjligheten att bosätta sig i landet står tillsammans för 40 procent av slutbetyget.
Förenade Arabemiraten kommer trea trots att landet har sämst luftkvalitet av samtliga undersökta destinationer. Poängen inom andra områden väger upp.
Panama vinner kategorin natur och klimat, men får nöja sig med en elfteplats totalt. Ett lägre betyg för livskvalitet och infrastruktur drar ned resultatet.
Vilken kategori du själv tycker är viktigast kan alltså göra stor skillnad när du läser listan.
Missa inte: Världens rikaste bolag bjuder inte ens på lunch. Realtid
Kostnaden för flytten räknas inte
För den som fastnar för Monaco finns också en ekonomisk tröskel.
Det krävs vanligtvis betydande medel på ett lokalt bankkonto inför en ansökan om uppehållstillstånd, konstaterar Forbes.
Urvalet är begränsat till 63 destinationer som Nomad Capitalists målgrupp brukar fråga om. Undersökningen omfattar därmed inte världens alla länder och säger heller inte vilket land som är bäst för alla som vill flytta utomlands.
Här är rankningens tio främsta
- Monaco
- Andorra
- Förenade Arabemiraten
- Malta
- Portugal
- Cypern
- Singapore
- Caymanöarna
- Nya Zeeland
- Schweiz
Läs också: Bästa och sämsta bostadsorterna – här får du minst för pengarna. E55