Här är världens bästa land att bo i 2026 – så står sig Sverige 

Men hur ser det ut för oss icke-pensionärer? Det har konsultföretaget Nomad Capitalists försökt ta reda på. I sitt allra första Lifestyle Index bedöms både livskvalitet och möjligheten att etablera sig i ett nytt land. Skatter väger lika tungt som säkerhet och frihet.

Rankningen riktar sig dock framför allt till företagare och investerare som överväger att flytta utomlands.

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Monaco tar förstaplatsen

Monaco vinner med 73,89 poäng av 100 möjliga. Furstendömet får full pott i kategorin livskvalitet och infrastruktur. Ingen annan destination får 100 poäng i någon kategori.

Därefter följer Andorra med 73,68 poäng och Förenade Arabemiraten med 73,15.

Det är tätt i toppen. Bara 0,74 poäng skiljer ettan från trean, och rapportförfattarna betraktar resultatet som oavgjort med hänsyn till mätosäkerheten.

De tre får sina högsta betyg inom olika områden. Monaco leder inom livskvalitet och infrastruktur, Andorra inom säkerhet och frihet och Förenade Arabemiraten inom skatter.

Malta kommer fyra och Portugal – tidigare världens bästa land för pensionärer – femma.

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