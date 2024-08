Den svenska filosofin som ger gladare barn

Friluftsliv, handlar om att omfamna naturen och göra den till en självklar del av vardagen.

Linda Åkeson McGurk är en författare med både svenska och amerikanska rötter.

Hon har skrivit böcker som The Open-Air Life och There’s No Such Thing as Bad Weather, där hon betonar vikten av att vara utomhus och njuta av naturen.

Nu förklarar hon för CNBC Make It hur du bäst implementerar denna filosofi i ditt barns uppväxt.

Naturen finns överallt

Du behöver inte söka dig långt bort för att uppleva friluftsliv.

Istället kan du börja med att utforska naturen som finns runt omkring dig, även i städer.

Det viktiga är att göra naturupplevelser till en del av vardagen, oavsett om det handlar om en enkel promenad i skogen nära hemmet eller att observera fåglar och växter i en park.

Dessa små, dagliga kontakter med naturen kan ha en stark inverkan på barnens relation till och uppskattning av naturen.