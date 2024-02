Glöm snöyran – dra till de bästa stränderna

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Kroatiens klara vatten

Det finns även några andra europeiska stränder med på listan, där kroatiska Punta Rata Beach hamnar på plats elva. Adriatiska havet är känt för att ha väldigt klar sikt och vattnet här är perfekt för aktiviteter som snorkling och paddling. Många stannar kvar kring stranden, som ligger på den dalmatiska kusten några mil söder om Split, för den berömda solnedgången.

Kroatiens Adriatiska havet är känt för sitt klara vatten. (Foto: Pixabay)

För den som har läst backpackerklassikern The Beach men ännu inte sett stranden som boken och filmen handlade om ska bege sig till Thailands Ao Maya, eller Maya Beach, som kan nås från både Krabi, Phuket och Phi-Phi. Nya regelverk begränsar antalet besökare, men kom hit tidigt för att ta in paradiset så mycket det går på egen hand. Maya kniper tredje platsen på listan.

Surfa Down Under

För att nå förstaplatsen måste du bege dig Down Under, till Byron Bay, söder om Brisbane. Surfare intar många stränder på den australiensiska östkusten och Byron Bay är inget undantag. Stigar genom subtropisk regnskog längs med stranden har ett rikt djurliv som koalor, och härifrån ser du även alla de surfare som har kommit för att försöka tämja vågorna som rullar in över den mjuka sanden.

Byron Bay är surfparadiset spm lockar många till sina långa stränder. (Foto: Pixabay)

Det är inget problem om du aldrig har surfat förut – bukten Cape Byron har något för alla, även lektioner för nybörjare, berättar Lonely Planet.

