Flygbolagets nya mobilregel: Då kan du kastas av planet

Mycket tyder på att fler bolag kan följa efter, konstaterar norska Din Side.

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”Strängare tillämpning – även i Europa”

Ändringen har lagts in i flygbolagets transportvillkor, där det framgår vilka situationer som kan leda till att en passagerare nekas att resa.

Enligt villkoren måste passagerare som lyssnar på musik, tittar på video eller scrollar i sociala medier med ljud använda hörlurar. Bolaget kan också neka transport, även permanent, för passagerare som inte följer regeln.

Än så länge gäller regeln hos United Airlines. Men enligt Din Side kan fler flygbolag följa efter.

”Flera flygbolag har redan liknande rekommendationer, och experter tror att strängare tillämpning kan bli nästa steg – även i Europa”, skriver tidningen.

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