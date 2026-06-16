Att använda hörlurar på flyget har länge varit en fråga om vanligt hyfs. Numera kan det dock få mer kännbara konsekvenser.
Flygbolagets nya mobilregel: Då kan du kastas av planet
United Airlines har under våren skärpt sina regler för passagerare som spelar upp ljud eller video utan hörlurar ombord. Den som bryter mot regeln kan nekas transport eller i värsta fall avvisas från flygplanet, rapporterar CBS News.
Mycket tyder på att fler bolag kan följa efter, konstaterar norska Din Side.
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”Strängare tillämpning – även i Europa”
Ändringen har lagts in i flygbolagets transportvillkor, där det framgår vilka situationer som kan leda till att en passagerare nekas att resa.
Enligt villkoren måste passagerare som lyssnar på musik, tittar på video eller scrollar i sociala medier med ljud använda hörlurar. Bolaget kan också neka transport, även permanent, för passagerare som inte följer regeln.
Än så länge gäller regeln hos United Airlines. Men enligt Din Side kan fler flygbolag följa efter.
”Flera flygbolag har redan liknande rekommendationer, och experter tror att strängare tillämpning kan bli nästa steg – även i Europa”, skriver tidningen.
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Fler skärmar, mer ljud
Problemet har vuxit i takt med skärmarna. Allt fler resenärer tar med sin egen underhållning på flyget. Mobiler, surfplattor och datorer fylls med filmer, serier och korta videoklipp.
Samtidigt blir uppkopplingen ombord bättre. När fler passagerare strömmar innehåll under resan ökar också behovet av tydligare regler.
”Vi har alltid uppmanat kunder att använda hörlurar när de lyssnar på ljudinnehåll – och våra WiFi-regler påminner redan kunder om att använda hörlurar”, säger en talesperson för United Airlines till New York Post.
”Påverkar många”
Reseexperten Scott Keyes säger till CBS News att regeln ligger i linje med hur de flesta resenärer redan beter sig – och hur de vill att andra ska bete sig.
”Det är vanligtvis bara ett litet antal personer på flygplan som stör genom att inte använda hörlurar, så det här är ett smidigt sätt att hantera de personerna”, säger han.
Det betyder, med väldigt stor sannolikhet, inte att en passagerare åker av planet direkt. I praktiken lär kabinpersonalen först be personen använda hörlurar. Men om passageraren inte rättar sig efter tillsägelsen har flygbolaget numera reglerna på sin sida.
United Airlines uppger att passagerare som glömt sina hörlurar i vissa fall kan få enkla öronsnäckor ombord, i mån av tillgång.
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