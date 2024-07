Fem klassiska drinkar – och en som aldrig blir det

Frankie bubblar på

Frank Sinatra sjunger visserligen att han ”get no kick from champagne”, men ses ändå hälla i sig skumpa i olika sammanhang.

Standardchampagnen består av vin med olika ålder och två eller tre druvsorter. Cuvéen buteljeras med en liten tillsats av jäst och socker och koldioxiden som uppstår vid jäsningen gör vinet mousserande, skriver NE.

Det är dessa alkoholhaltiga bubblor som ger oss en liten kick av champagne. Vad Frank S än säger.

Gin är inte minst som GT sommardricka och har hållit sig populärt extremt länge nu sedan det blev trendigt.

Men kommer någon ihåg att Kiss bidrog till boosten med sin låt ”Cold gin” redan 1975?

”Ooh, it’s cold gin time again, you know it’ll always win, cold gin time again, you know it’s the only thing”…

”Att göra något dåligt värre”

Drinken som ingen frågat efter och som alla skulle ha ångrat om de fick för sig att göra det?

Den står Jared Belden, bartender i Northampton, Massachusetts, för.

“Det är alltid en kamp att göra den perfekta cocktailen, den perfekta vad som helst. Men tänk om du tog något dåligt och gjorde det värre”, var hans något udda utgångspunkt enligt Punch Drink.

Det blev en drink med Evil Malört som bas. Kompletterad med bläck från bläckfisk, tobaksextrakt, paprika och sesamolja.

Svårt att balansera

“Det slutliga målet var att göra detta till en drickbar vätska. Jag antar att det är det enda som balanserar att göra något så dåligt som möjligt – att du måste få folk att fortfarande vilja dricka det”.

Av någon anledning gör folk det.

Drinken är en succé – trots att en bartenderkollega liknar den vid ”en gräsig sojasås” och en annan, något mer utförligt, vid att “drunkna i Atlanten efter att ha tagit en shot Malört medan man tuggar på en jalapeño”.

