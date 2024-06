Fem filmer alla bör se i sommar

Här snackar vi stjärnspäckat.

Hollywood-favoriterna Scarlett Johansson och Channing Tatum möts i “Fly me to the moon”, som utspelar sig under 1960-talets rymdkapplöpning.

Tatum, som i denna romantiska komedi spelar en astronaut, möter den klipska pr-konsulten som spelas av Johansson. Med uppdrag att fixa NASA:s offentliga image tar hon sig an rollen, där många otippade händelser väntas.

Premiärdatum: 12 juli

Filmen med kanske högst mysfaktor – “Sommartider”.

Här får du se historien om hur en vacker gemenskap bildades mellan de unga killarna som fick kämpa sig igenom 1980-talet för att lyckas inom musikbranschen. Och oj, vad de lyckades.

Alla skådespelare i huvudroll gör även skådespelardebut, något som gör denna film lite extra rolig att sätta på i sommar.

Premiärdatum: 17 juli

I denna actionrulle kommer Wolverine, spelad av Hugh Jackman, tillbaka från de döda. Hans varglika karaktär går oväntat nog tillsammans med fräcka Deadpool, spelad av Ryan Reynolds, för att förgöra en gemensam fiende.

Frågan är bara om de lyckas?

Premiärdatum: 24 juli

Hollywood-skådisen Ryan Reynolds på premiären för Deadpool 2. (Foto: Brent N. Clarke / Invision / AP)

Efter två hyllade filmer tillsammans återförenas nu skådespelerskan Mia Goth och regissören Ti West, för att släppa en tredje spänningsfilm i filmserien X.

Denna thriller utspelar sig i Los Angeles på 1980-talet, och visar en ung porrstjärna som ger allt för att bli en riktig och respekterad skådespelerska.

Premiärdatum: 16 augusti

