Experten: Så ska du inte dricka vatten

Det finns en uppsjö av tabeller som visar hur mycket vatten vi ska dricka varje dag. Trender, där många unga nuförtiden sippar från vattenflaskor, verkar vara hetare än någonsin.

Vad är det då som gäller egentligen i denna vattendjungel?

Många vattenuppmaningar

Det beror givetvis på klimatet, hur mycket vi svettas och tränar, för att nämna några saker.

Men enligt U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ska en vuxen man i tempererat klimat i genomsnitt få sig 3,7 liter vatten om dagen, vare sig det är genom mat eller en kombination. För kvinnor gäller en liter mindre, 2,7 liter, berättar Mayo Clinic.