Efter ‘Da Vinci-koden’ – nu kommer den mest galna boken av Dan Brown

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Prag som huvudperson

Prag är inte bara kuliss, staden blir nästan en huvudperson. Vi får läsa om allt från det lokala miniatyr-Eiffeltornet på Petrinkullen till dolda källarvalv under Gamla stan. Brown har alltid använt Europas turistmagneter som kuliss, och här får Prag samma roll som Rom, Paris och Florens hade i tidigare böcker. Och naturligtvis bor Langdon och Katherine på Four Seasons – Brown vet att en riktig page-turner också kräver fluffiga hotellkuddar.

När Dan Brown googlar åt dig – så att du slipper. (Foto: Pressbild)

Faktaorgier och föreläsningar av Dan Brown

Ingen Brown-roman utan fakta som låter som Wikipedia på Red Bull. George Washington-bron är världens mest trafikerade motorbro. Neuralink har forskat på att koppla ihop hjärnan med datorer sedan 2016. Små påståenden slängs in som om de vore handgranater. Kritiker kallar det mumbo-jumbo. Fans kallar det lärorikt. Oavsett vilket får man känslan av att Brown gör Googlandet åt oss.

En kärleksförklaring till boken

Men “Hemligheternas hemlighet” är mer än en jakt på hemliga manuskript. Romanen blir också en nostalgisk kärleksförklaring till själva boken som medium. I en tid när TikTok-klipp och poddar dominerar kulturen vågar Brown leverera nästan 700 sidor tryckt pappersnostalgi. Här är boken fortfarande mäktig nog att förändra världen – och dödlig nog att få människor att riskera livet för att stoppa den.

Dan Brown skriver så svetten lackar – på oss, inte på honom. (Foto: Canva/Pressbild)

Nostalgiskt eko från Da Vinci-koden

Det är svårt att inte tänka på 2003, när “Da Vinci-koden” sålde som smör och fick turister att köa till Louvren. Då förändrade Brown både spänningsgenren och resebranschen. “Hemligheternas hemlighet” är kanske inte lika chockerande, men den är lika övertygad om att litteratur kan vrida världshistorien några grader.

Ekonomin bakom Dan Brown

Brown är inte bara en författare, han är ett varumärke i miljardklassen. Hans böcker har sålts i över 200 miljoner exemplar. “Da Vinci-koden” ensam nådde över 80 miljoner sålda och mer än en miljard dollar i intäkter. Filmatiseringarna med Tom Hanks som Langdon blev ytterligare kassakor. Sammanlagt beräknas Dan Browns litterära imperium ha dragit in över fem miljarder dollar. Att kritikerna fnyser åt prosa och klichéer bekymrar honom knappast – det är svårt att höra sura recensioner när kassamaskinen dånar.

Konst, vetenskap, religion och lite mumbo-jumbo – Brown serverar hela buffén. (Foto: Pixabay)

Dan Browns pengar och böcker

– “Da Vinci-koden” (2003): 80 miljoner sålda, över en miljard dollar i intäkter.

– Totalt: Över 200 miljoner böcker världen över.

– Samlad omsättning: Mer än fem miljarder dollar – vilket gör Brown till en av världens mest lönsamma författare.

