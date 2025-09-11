EXTRA:

Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Efter ‘Da Vinci-koden’ – nu kommer den mest galna boken av Dan Brown

När turismen i Prag får mer fart av en roman än av flygbolagens reklam. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Dan Brown är tillbaka och Robert Langdon springer nu genom gränder Prag i thrillern “Hemligheternas hemlighet”. Här blandas neurovetenskap, konspirationer och ett gåtfullt Golem-monster med lyxhotell och föreläsningar om konsthistoria. Resultatet är en 700-sidors actionroman som redan beräknas bli en miljardaffär.

Hemligheternas hemlighet

Boken heter “Hemligheternas hemlighet” och handlar om Langdons nya kärlek, neuroforskaren Katherine Solomon, rapporterar NY Times. Hon har skrivit ett manuskript som sägs kunna förändra vår syn på medvetandet, livet efter döden och kanske till och med varför man alltid glömmer bankdosan hemma när man reser. Självklart lockar teorierna fram både rivaliserande forskare, korrupta myndighetspersoner och ett urtida monster – Golem.

Prag som huvudperson

Prag är inte bara kuliss, staden blir nästan en huvudperson. Vi får läsa om allt från det lokala miniatyr-Eiffeltornet på Petrinkullen till dolda källarvalv under Gamla stan. Brown har alltid använt Europas turistmagneter som kuliss, och här får Prag samma roll som Rom, Paris och Florens hade i tidigare böcker. Och naturligtvis bor Langdon och Katherine på Four Seasons – Brown vet att en riktig page-turner också kräver fluffiga hotellkuddar.

När Dan Brown googlar åt dig – så att du slipper. (Foto: Pressbild)

Faktaorgier och föreläsningar av Dan Brown

Ingen Brown-roman utan fakta som låter som Wikipedia på Red Bull. George Washington-bron är världens mest trafikerade motorbro. Neuralink har forskat på att koppla ihop hjärnan med datorer sedan 2016. Små påståenden slängs in som om de vore handgranater. Kritiker kallar det mumbo-jumbo. Fans kallar det lärorikt. Oavsett vilket får man känslan av att Brown gör Googlandet åt oss.

En kärleksförklaring till boken

Men “Hemligheternas hemlighet” är mer än en jakt på hemliga manuskript. Romanen blir också en nostalgisk kärleksförklaring till själva boken som medium. I en tid när TikTok-klipp och poddar dominerar kulturen vågar Brown leverera nästan 700 sidor tryckt pappersnostalgi. Här är boken fortfarande mäktig nog att förändra världen – och dödlig nog att få människor att riskera livet för att stoppa den.

Dan Brown skriver så svetten lackar – på oss, inte på honom. (Foto: Canva/Pressbild)

Nostalgiskt eko från Da Vinci-koden

Det är svårt att inte tänka på 2003, när “Da Vinci-koden” sålde som smör och fick turister att köa till Louvren. Då förändrade Brown både spänningsgenren och resebranschen. “Hemligheternas hemlighet” är kanske inte lika chockerande, men den är lika övertygad om att litteratur kan vrida världshistorien några grader.

Ekonomin bakom Dan Brown

Brown är inte bara en författare, han är ett varumärke i miljardklassen. Hans böcker har sålts i över 200 miljoner exemplar. “Da Vinci-koden” ensam nådde över 80 miljoner sålda och mer än en miljard dollar i intäkter. Filmatiseringarna med Tom Hanks som Langdon blev ytterligare kassakor. Sammanlagt beräknas Dan Browns litterära imperium ha dragit in över fem miljarder dollar. Att kritikerna fnyser åt prosa och klichéer bekymrar honom knappast – det är svårt att höra sura recensioner när kassamaskinen dånar.

Konst, vetenskap, religion och lite mumbo-jumbo – Brown serverar hela buffén. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide – Dan Browns pengar och böcker

– “Da Vinci-koden” (2003): 80 miljoner sålda, över en miljard dollar i intäkter.
– Totalt: Över 200 miljoner böcker världen över.
– Samlad omsättning: Mer än fem miljarder dollar – vilket gör Brown till en av världens mest lönsamma författare.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

