Disneys dundersuccé – överlägsen biodominans

Marvel fortsätter leverera

Man får inte heller glömma Marvels senaste hit “Deadpool & Wolverine”, som är inne på sin fjärde vecka och som fortsätter dra in stora summor med en helgintäkt på 29 miljoner dollar.

Detta placerar den på en stabil andraplats efter “Alien: Romulus”.

Den här Marvel-satsningen har gett ett välbehövligt lyft till box office-resultaten, som nu ligger över 30 procent högre än samma period förra året.

Det är också en ökning med över 10 procent jämfört med augusti 2019, vilket pekar på att biopubliken är redo att återvända till sina gamla vanor – även om filmindustrin har haft ett par tuffa år.

Starka siffror trots utmaningar

Trots att sommaren började trögt för filmindustrin har Disneys kraftfulla lineup med titlar som “Inside Out 2” och “Kingdom of the Planet of the Apes” hjälpt till att vända skutan.

Dessa stora dragplåster har lett till att Disney fortsatt är den obestridde kungen på biotronen.

Analytikern Paul Dergarabedian på Comscore menar att sommaren går mot ett betydligt starkare resultat än väntat, mycket tack vare Disneys stadiga flöde av efterlängtade filmer.

“Vi trodde att vi skulle glida långsamt igenom augusti, men nu stormar vi istället igenom augusti mot ett mycket bättre totalresultat för sommaren än vi förväntade oss”, säger han.

Ett starkt avslut

När sommaren nu går mot sitt slut ser Disney ut att ha säkrat en av sina mest framgångsrika biosäsonger på länge.

Med en rad filmer som både tilltalar nostalgiker och nya fans, verkar Disney ha hittat ett vinnande koncept som inte bara driver biopubliken tillbaka till salongerna, utan också hjälper till att hålla liv i en industri som har haft det allt annat är lätt.

