Episk rymdfarkost från Star Wars under klubban

Nostalgi och science fiction i ett?

Javisst.

En speciell rymdfarkost från några av världens mest populära filmer med utomjordisk historia från 1977 söker nu en ny ägare.

Första rymdfarkosten i Star Wars

Starfightern, som är en miniatyr och av modellen Y-wing, anses vara lika väl bevarad som den är sällsynt.

Colin Cantwell skapade rymdfarkosten när han anlitades av Star Wars regissören George Lucas för att arbeta med filmen, skriver RobbReport.

Modellen Y-wing var enligt Wookiepedia, kapabel att bomba en hel stad genom bländande vita detonationer som förvrängde fiendens sensorer.

Det gör att att den lilla rymdfarkosten från Star Wars nu spås gå för en astronomisk summa.

ANNONS

En liknande minatyr av modellen X-wing gick nämligen för 3,1 miljoner dollar förra året, motsvarande 33 miljoner kronor.

Som Yoda skulle säga.

“Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?”.