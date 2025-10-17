Årets mest omtalade romaner rör sig mellan övervakning och identitet, klass och klimat, makt och moral. BBC:s litteraturredaktion valde ut de 18 bästa hittills i år. Vi har valt 10 böcker av dessa som känns extra läsvärda.
De 10 mest läsvärda böckerna just nu
En samling tio läsvärda, intellektuellt utmanande och samtida böcker för en bokälskare helt enkelt!
1. Katabasis av R.F. Kuang
Rebecca Kuang fortsätter att fascinera med sin mörka campusroman som blandar fantasy och akademisk satir. När forskarstudenten Alice Law av misstag dödar sin handledare försöker hon väcka honom till liv, men finner snart att helvetet är en universitetscampus. The Guardian beskriver romanen som skriven med en “kättersk glädje”, medan The New York Times lyfter Kuangs “förtrollande språk och verklighetstrogna karaktärer”. Kuang fördjupar sig i skuld, kunskap och makt, teman som känns kusligt aktuella i elitens institutioner.
2. The Dream Hotel av Laila Lalami
Lailas Lalami presenterar en skrämmande trovärdig framtidsvision där drömmar används för riskbedömning. När Sara stoppas på flygplatsen efter att ha drömt om att skada sin man hamnar hon i ett dystopiskt byråkratiskt system. The Economist kallade romanen “en fängslande berättelse om riskerna med att offra integritet för bekvämlighet”. Det är en teknologisk allegori med stor dos samtidsrelevans i en tid då övervakning och dataanalys styr vår vardag allt mer.
Läs mer: Dyra AI-verktyg blir gratis – vill vänja studenter Realtid
3. The Emperor of Gladness av Ocean Vuong
Ocean Vuong återvänder med en roman som Art Review beskriver som “kanske den första stora amerikanska romanen för millenniegenerationen”. Boken följer Hai, en ung man på flykt från sitt hem, som finner gemenskap bland samhällets marginaliserade. Vuong skriver med lågmäld intensitet om vänskap, arbete och värdighet. The Observer framhåller romanen som en “finmaskig social panorama” där empati och utsatthet bildar kärnan.
4. Theft av Abdulrazak Gurnah
Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah skildrar ungdom och vänskap i ett efterkolonialt Östafrika. The Economist beskriver Theft som en “vackert kontrollerad undersökning av vänskap och svek”. The Observer kallar romanen “en stillsam demonstration av berättarkonst på högsta nivå”. Gurnah utforskar lojalitetens gränser och den subtila spänningen mellan moral och överlevnad i en berättelse som långsamt vecklar ut sig till något djupt mänskligt.
5. We Do Not Part av Han Kang
Han Kang, 2024 års Nobelpristagare i litteratur, fortsätter att förena kropp, minne och historia. Denna drömlika roman handlar om två kvinnors band och ett förträngt kapitel i Sydkoreas förflutna. Los Angeles Times kallade den “utsökt och djupt oroande”. Han Kangs förmåga att väva samman våld och skönhet placerar henne i en klass för sig. Det är ett verk som känns lika mycket som det förstås.
6. Dream Count av Chimamanda Ngozi Adichie
Efter mer än ett decennium återkommer Adichie med en roman som väver samman tre nigerianska kvinnors livsöden. The Observer skriver att Dream Count är “värd väntan” och New Statesman beskriver den som “ett komplext, flerskiktat mästerverk”. Romanen behandlar teman som makt, ras och koloniala arv med samma berättarglädje och skärpa som gjort Adichie till en internationell röst för sin generation.
7. Universality av Natasha Brown
Natasha Browns andra roman riktar sin skarpa blick mot brittisk mediekultur och den moderna elitens dubbelmoral. En skandal, ett försvunnet guld och en banker blir startpunkten för en satir över klass och representation. Literary Review kallar den “enormt, elakt underhållande”, medan New Statesman framhåller Browns “träffsäkra politiska blick”. Universality är en samtidsroman som skär rakt igenom vår tids moraliska dissonans.
8. Flashlight av Susan Choi
Booker-nominerade Flashlight är en storslagen berättelse om identitet, arv och tillhörighet. Tioåriga Louisa hittas på en strand i Japan, medan hennes far försvinner spårlöst. Berättelsen sträcker sig över kontinenter och generationer, från Nordkorea till USA. Bookerjuryn beskrev romanen som “intrikat, överraskande och djupgående”. Times Literary Supplement noterade Chois “tålamod och säkra hand” i porträtteringen av sina karaktärer.
9. Helm av Sarah Hall
Sarah Hall återvänder till det brittiska landskapet i en roman som tog nästan tjugo år att skriva. Helm är en historisk och poetisk “cli-fi” om människans försök att bemästra vinden. The Guardian lyfter Halls “virtuosa språk”, och Financial Times beskriver boken som “lika livfull, vild och fri som fenomenet den skildrar”. Hall förenar vetenskap och myt i en berättelse där naturens kraft blir en moralisk prövosten.
10. Good and Evil and Other Stories av Samanta Schweblin
Den argentinska novellmästaren Samanta Schweblin utforskar vardagens skenbara normalitet som långsamt glider mot det hotfulla. The Guardian skrev att hon “ser världen direkt och låter läsaren göra detsamma”. Service95 beskrev boken som “märklig och oroande” med en “skräck som är subtil, psykologisk och djupt personlig”. Schweblin visar hur det mänskliga ofta är det mest skrämmande.
Tio olika böcker, tio olika världar. Men alla förenas i sin skarpa och samtida blick. De undersöker makt, moral och mening i en tid då verkligheten ofta överträffar fiktionen. För den uppmärksamma läsaren erbjuder de både estetisk njutning och intellektuell efterklang.
Källa: BBC, Flashlight to Katabasis: 18 of the best books of the year so far, september 2025
Läs mer: The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
