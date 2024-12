Böckerna som inspirerat mördare

Luigi Mangione är anklagad för att ha mördat Brian Thompson, vd för United Healtchare i New York City.

På kulorna skytten avlossade fanns orden “Defend,” “Deny” och “Depose” skrivna. Orden ska syfta på boken ”Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It”, starkt kritisk mot företag som sviker de som blir sjuka.

Den här boken har, efter Mangiones dåd, blivit het. I veckan blev den nummer ett på Amazons lista över de e-böcker inom facklitteratur som säljer bäst.

Det här är inte det enda exemplet på när böcker förknippats med stora, omtalade brott. Newsweek listar de mest kända fallen.

Det mest kända exemplet på en roman kopplad till mördare är JD Salingers ”Catcher in the Rye”, ”Räddaren i nöden”, som kopplas till åtminstone tre mördare.

Mark Chapman, som mördade John Lennon i New York 1980, var besatt av romanen.

Chapman hade boken med sig när han sköt Lennon och hade på titelsidan skrivit ”Det här är vad jag har att säga”.

Fler med samma bok

”Catcher in the Rye” hittades även hos Robert John Bardo när han mördade skådespelerskan Rebecca Lucile Schaeffer efter att ha stalkat henne i tre år.

Dessutom hade John Hinckley, som försökte mörda Ronald Reagan 1981, boken på sitt hotellrum och lämnade den där när han gick ut för att döda presidenten.

Unabombaren Ted Kaczynski tog det hela ett steg till när han faktiskt blev avslöjad av en bok.

Kaczynski var fascinerad av Joseph Conrads ”The Secret Agent”, på svenska först som ”Provokatören” och sedan som ”Anarkisten”.

Enligt egen uppgift läste Kaczynski allt av Conrad men ”The Secret Agent” minst två dussin gånger.