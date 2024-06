Nu är det dags att låsa fast din båtmotor

Larmtjänst statistik för årets första fem månader är tragisk att läsa. Trots ett intensifierat arbete med att förbättra både stöldskydd och samarbete mot motorstölderna, pekar siffran åter åt fel håll.

Främst är det polisregion Stockholm som drabbats där stölderna har ökat med hela 218 procent jämfört med föregående år.

Det är dyster statistik som Larmtjänst nu går ut med. (Bild: Larmtjänst)

Tyvärr är dock inte Stockholm ensamt om den tragiska utvecklingen. Ökade stöldsiffror syns också i region Syd och Bergslagen. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Dystra siffror

Totalt hamnar siffrorna för hela landet på en ökning med 63 procent.

Detta är dubbelt tragiskt då båtmotor-stölderna under 2023 faktiskt gick ned. Men under de första fem månaderna för 2024, har siffrorna åter vänt och hela 366 polisanmälningar om stulna utombordare har kommit in – jämfört med bara 60 stycken under samma period förra året.

Viktor Eklöf ser en stor aktivitet av utländska brottsnätverk i Sverige. (Foto: Larmtjänst)

“Att vi just nu även ser en ökning kan förklaras med att internationella brottsnätverk är aktiva i regionen”, förklarar utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.