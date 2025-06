Barnen scrollar, mammor ligger: En ny sexuell revolution

Det började som ett personligt uppvaknande. I The New York Times skrev författaren Mireille Silcoff om hur hon efter en skilsmässa vid 46 års ålder gick in i sitt livs mest intensiva sexuella period. Det visade sig att hon inte var ensam. Istället för att förtvina i någon sorts hormonell skymning upptäcker kvinnor födda på 60- och 70-talet något helt nytt – en sexuell frihet bortom skam, barnafödande och dåliga dejter.

“Glöm cougar och MILF – den nya generationens mammor är en frikopplad kvinna i

perimenopaus med läsglasögon och libido.” Foto: Canva

Den perimenopausala renässansen

Miranda Julys roman All Fours har kallats ”den första stora perimenopausala romanen” av New York Times. Här möter vi en kvinna i 50-årsåldern som lämnar familjen och ger sig ut på en erotisk odyssé. Det är litteratur som vägrar vara diskret – som istället hyllar kvinnlig lust i medelåldern.

Och hon är långt ifrån ensam. Den amerikanska författaren Lisa Taddeo slog igenom med Three Women, ett dokumentärt undersökande av kvinnlig sexualitet. Taddeo arbetar nu på ett nytt verk där kvinnor i olika stadier av livet berättar om sina mest förbjudna begär.