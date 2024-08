Zelenskyj avslöjar: Skapar buffertzon i Ryssland 

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

Kaos på den ryska sidan

Den ukrainska offensiven har hittills varit anmärkningsvärt framgångsrik. De ukrainska styrkorna har drivit långt in i Kursk-regionen vilket lett till panik bland civila och fått tiotusentals människor att fly området.

Zelenskyj själv har beskrivit manövern som att den uppnått “goda och mycket nödvändiga resultat”.

Enligt uppgifter från Institute for the Study of War har Ukrainas trupper avancerat genom 800 kvadratkilometer av regionen på bara sex dagar och mött minimalt motstånd. Detta trots att Ryssland har skickat förstärkningar till området.

Broar sprängda och fångar tagna

Ukraina nöjer sig inte bara med att ta mark – man förstör också nyckelinfrastruktur för att försvåra Rysslands möjligheter att svara.

På söndagen uppgav Ukrainas flygvapenchef, Mykola Oleshchuk, att ytterligare en viktig bro i Kursk-regionen förstörts av ukrainska flygangrepp. Detta är den andra bron som slagits ut på bara några dagar, vilket allvarligt stör Rysslands försörjningslinjer.

Dessutom har Ukraina rapporterat att man tagit ett stort antal ryska soldater som krigsfångar. På vissa dagar har mer än 150 ryska soldater – många av dem unga och ovilliga att slåss – fallit i ukrainska händer.

Kan ändra spelets regler

Ukrainas manöver i Kursk-regionen är enligt The Guardian den största attacken mot Ryssland sedan andra världskriget och kan bli en avgörande vändpunkt i konflikten.

Genom att flytta striderna in på ryskt territorium hoppas Ukraina inte bara kunna skydda sina egna gränser utan även sätta press på Kreml att omvärdera sin strategi.

Medan Ryssland förnekar att Ukrainas framryckning har påverkat pågående diplomatiska kontakter, är det uppenbart att Zelenskyj har tagit en risk som kan förändra krigets dynamik.

Frågan nu är hur länge denna buffertzon kan upprätthållas och om den kommer att leda till några långsiktiga förändringar i krigets förlopp.

