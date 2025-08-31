Dagens PS
USA: Ny hälsochef har ingen erfarenhet av medicin

Jim O'Neill är ny hälsochef för CDC (till vänster), och syns tillsammans med Robert F. Kennedy, Jr.
Jim O'Neill är ny hälsochef för CDC (till vänster), och syns tillsammans med Robert F. Kennedy, Jr. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Jim O’Neill är ny hälsochef för USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Problemet är bara att han inte har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård.

Den tidigare chefen för CDC, Susan Monarez, fick enbart behålla jobbet runt en månad innan hon sparkades.

Hon var inte ”i linje med presidentens agenda att göra Amerika hälsosamt igen” lät uttalandet från Vita huset där hälsominister Robert F Kennedy Jr är en känd vaccinskeptiker, och tidigare i somras sparkade han hela panelen av oberoende experter som ger rekommendationer om vaccin, enligt Sveriges Radio.

Behöver ingen erfarenhet som ny hälsochef

Det gäller att stå på rätt sida av politiken om man ska få behålla myndighetsjobbet i USA, och då spelar det mindre roll om man har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård, som i Jim O’Neills fall.

Den tidigare investeraren har nu fått det nya jobbet som CDC-chef efter att Monarez tvingats bort.

Vill stöpa om CDC

Genom att plocka in Jim O’Neill och göra sig av med oliktänkande personer vill Donald Trump stöpa om hela CDC, berättar Fortune.

Den nye chefen har starka långvariga band till det republikanska partiet, men har alltså ingen utbildning inom medicin eller hälsovård.

Istället har han varit medarbetare till miljardären och teknikentreprenören Peter Thiel, där O’Neill har hjälpt till att driva en av Thiels investeringsfonder och flera andra projekt, berättar Washington Post.

Motståndare till byråkrati och vacciner

Tillsammans med Thiel har O’Neill varit en stark motståndare mot den utbredda byråkratin inom federala myndigheter och hävdat att den sätter käppar i hjulen för framsteg inom bland annat just medicin.

Saker som vaccin beskrivs dock ofta inte som framsteg där den nye CDC-chefen har samma åsikter som Robert F Kennedy Jr.

”Jag stöder CDC:s rekommendationer för vacciner”, sa O’Neill vid en tidigare utfrågning.

”Jag tror att det är en central roll som CDC har. Det är lagstadgat.”

Kennedys kusin vädjar: Dumpa planerna på ny hälsominister. Dagens PS

Kennedy “till salu”: “Gör Amerika friskt igen”. Dagens PS


Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

