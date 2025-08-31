Jim O’Neill är ny hälsochef för USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Problemet är bara att han inte har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård.
USA: Ny hälsochef har ingen erfarenhet av medicin
Mest läst i kategorin
Handslagen som skakar västvärlden
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …
Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar
Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025, men prisökningen för silver ligger precis hack i häl. En orolig och ängslig marknad är den perfekta grogrunden för att guld ska bli dyrare. Normalt sett brukar effekten dämpas av att dollarn också stärks i osäkra tider, men när dollarn också faller rusar …
Ny forskning: "Vikingarna var besatta av silver"
Vikingarna var visserligen ”de smutsigaste av Guds varelser” och närmast ”vandrande åsnor” men samtidigt besatta av silver. Grundare till världsföretaget Tetra-Pak var Ruben Rausing, vars söner Gad, Hans och Sven tog företaget vidare. Gad Rausing hann även med en filosofie licentiatexamen i Lund 1952 och att disputerade i arkeologi 1967 med en avhandling om pilbågens …
En miljon soldater i Finland
Finland kan inom några år ha en miljon personer i sin försvarsreserv. Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att antalet värnpliktiga i reserven ska öka med 125 000 under en femårsperiod. En central del i förslaget är att höja den övre åldersgränsen för reservister. I stället för att lämna reserven vid 60 års …
Kinas verkliga cyberhot: "Redan i din vardag"
Kina har passerat USA och är i dag världsledande inom cyberkapacitet. Nu analyserar en brittisk cyberexpert Kinas fyra vägar till herravälde. Det har länge ansetts vara en självklarhet att USA inte bara är bäst utan till och med överlägset, när det gäller cyberkapacitet. Den allmänna bilden har varit att USA dominerar, både offensivt och defensivt. …
Den tidigare chefen för CDC, Susan Monarez, fick enbart behålla jobbet runt en månad innan hon sparkades.
Hon var inte ”i linje med presidentens agenda att göra Amerika hälsosamt igen” lät uttalandet från Vita huset där hälsominister Robert F Kennedy Jr är en känd vaccinskeptiker, och tidigare i somras sparkade han hela panelen av oberoende experter som ger rekommendationer om vaccin, enligt Sveriges Radio.
Behöver ingen erfarenhet som ny hälsochef
Det gäller att stå på rätt sida av politiken om man ska få behålla myndighetsjobbet i USA, och då spelar det mindre roll om man har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård, som i Jim O’Neills fall.
Den tidigare investeraren har nu fått det nya jobbet som CDC-chef efter att Monarez tvingats bort.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Vill stöpa om CDC
Genom att plocka in Jim O’Neill och göra sig av med oliktänkande personer vill Donald Trump stöpa om hela CDC, berättar Fortune.
Den nye chefen har starka långvariga band till det republikanska partiet, men har alltså ingen utbildning inom medicin eller hälsovård.
Istället har han varit medarbetare till miljardären och teknikentreprenören Peter Thiel, där O’Neill har hjälpt till att driva en av Thiels investeringsfonder och flera andra projekt, berättar Washington Post.
Motståndare till byråkrati och vacciner
Tillsammans med Thiel har O’Neill varit en stark motståndare mot den utbredda byråkratin inom federala myndigheter och hävdat att den sätter käppar i hjulen för framsteg inom bland annat just medicin.
Saker som vaccin beskrivs dock ofta inte som framsteg där den nye CDC-chefen har samma åsikter som Robert F Kennedy Jr.
”Jag stöder CDC:s rekommendationer för vacciner”, sa O’Neill vid en tidigare utfrågning.
”Jag tror att det är en central roll som CDC har. Det är lagstadgat.”
Läs även:
Kennedys kusin vädjar: Dumpa planerna på ny hälsominister. Dagens PS
Kennedy “till salu”: “Gör Amerika friskt igen”. Dagens PS
Senaste nytt
Nu byts alla körkort ut – så här går det till
Körkorten som vi känner dem är på väg att försvinna. En ny uppgradering av det klassiska plastkortet har redan börjat, men det är bara första steget mot en större förändring som snart kommer att vara verklighet för alla bilförare i Europa. Det nya körkortet som redan är här Redan från och med i år har …
Harley-Davidson som kistbärare – ett annorlunda avsked
En alldeles speciell motorcykel i Tvärskog erbjuder en unik sista resa. Det handlar om en vackert ombyggd Harley-Davidson som varsamt har anpassats för att bära en kista, ett sätt att ge en avliden person ett avsked som verkligen speglar den de var. En sista, personlig hyllning med en Harley-Davidson Ibland handlar ett avsked om att …
Insekten är skogsägarnas värsta mardröm – bekämpas med drönare
Granbarkborren ställer till stor skada för skogsägare och har redan förstört enorma arealer granskog. Nu används ny teknik som drönare för att bekämpa den glupska insekten. Ett nytt varmt klimat är perfekt för granbarkborren som frodas när temperaturen stiger. Insekten är en mardröm för skogsägare För svenska skogsägare är insekten en mardröm som ser de …
Teknikmarknaden som ska niodubblas till 2040
Nej det handlar inte om AI. Det handlar om den globala batterilagringskapaciteten som ska niodubblas till 2040. Ny teknik och fallande kostnader gör att den globala batterilagringskapaciteten går i rekordfart. Batterilagringskapaciteten ska niodubblas Det är inga småsiffror det handlar om – sammanlagt ska kapaciteten niodubblas till 2040. Förra året låg siffran på 375 GWh, och …
Handslagen som skakar västvärlden
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …