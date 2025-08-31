USA: Ny hälsochef har ingen erfarenhet av medicin

Den tidigare chefen för CDC, Susan Monarez, fick enbart behålla jobbet runt en månad innan hon sparkades.

Hon var inte ”i linje med presidentens agenda att göra Amerika hälsosamt igen” lät uttalandet från Vita huset där hälsominister Robert F Kennedy Jr är en känd vaccinskeptiker, och tidigare i somras sparkade han hela panelen av oberoende experter som ger rekommendationer om vaccin, enligt Sveriges Radio.

Behöver ingen erfarenhet som ny hälsochef

Det gäller att stå på rätt sida av politiken om man ska få behålla myndighetsjobbet i USA, och då spelar det mindre roll om man har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård, som i Jim O’Neills fall.

Den tidigare investeraren har nu fått det nya jobbet som CDC-chef efter att Monarez tvingats bort.