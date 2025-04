Trump har kostat kyrkan tio års kollekt

Svenska kyrkan har en nationell kapitalförvaltning, som vid årsskiftet hade 11,86 miljarder kronor att ruva på.

På nationell nivå har man investerat i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra, alternativa investeringar.

Däremot investerar Svenska kyrkan inte i fossil energi, vapen, tobak och vissa andra branscher som är kontroversiella eller problematiska utifrån kyrkans grundläggande värderingar.

Nu har man dock ungefär 900 miljoner kronor mindre att bekymra sig över. Eller annorlunda uttryckt; så mycket har värdet på Svenska kyrkans kapital minskat sedan årsskiftet.

Framför allt är det den senaste tidens börsoro som slagit hårt mot kyrkan, enligt Svenska kyrkans finanschef Johan Barkfeldt, som ändå pekar på att det kunnat vara värre.

Lyckosamma placeringar och en neddragning har skyddat kapitalet, säger han hos Kyrkans tidning.

900 miljoner i värde

900 miljoner kronor i värde har man alltså tappat – inte ”förlorat” eftersom man sitter still i kyrkobåten och inväntar nya uppgångar. Det kan, om man vill, jämföras med de 88 135 000 kronor kyrkan fick in i kollekt under 2024.

”Under det första kvartalet tog vi beslut om att dra ner andelen aktier. Vi har tidigare haft 55 procent aktier, men drog ner till 50 procent”, berättar Johan Barkfeldt.

Svenska kyrkan har ett kapitalförvaltningsråd, som beslutar om den övergripande strategin för kyrkans placering. Det är den som fattade beslutet om att minska aktierna från 55 till 50 procent av placeringarnas värde.

