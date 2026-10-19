Sveriges nya spionplan ska upptäcka ryska hot – blir Natos ögon i luften

Global Eye blir Natos ögon i luften

Systemet kan upptäcka, identifiera och följa objekt i luften, på havet och på marken samtidigt.

Informationen kan sedan delas med stridsflygplan, örlogsfartyg och markförband, vilket gör det möjligt att reagera snabbare på misstänkta hot.

”Med S 106 tar vi ett betydande steg i utvecklingen av vår operativa förmåga”, säger flygvapenchefen Jonas Wikman i ett uttalande från Försvarsmakten.

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Han framhåller att systemet stärker Sveriges förmåga att upptäcka, förstå och agera mot hot i flera olika militära miljöer.

Sverige har beställt tre Global Eye-flygplan från Saab. Det första ska enligt Försvarsmakten levereras nästa år, enligt Saab.

Nato rustar mot drönare och robotar

Satsningen är dock inte enbart svensk.

Vid Natos toppmöte i Ankara sommaren 2026 presenterade elva medlemsländer ett gemensamt projekt för att anskaffa upp till tio Global Eye-flygplan.

De ska bidra till att ersätta delar av alliansens åldrande flotta av amerikanska radarövervakningsflygplan av typen Boeing E-3A.

Enligt Nato är Global Eye utvecklat för att upptäcka komplicerade hot, däribland svärmar av drönare samt ballistiska robotar och kryssningsrobotar.

Behovet har blivit allt tydligare under kriget i Ukraina, där drönare och robotar används i stor omfattning.

Sverige leder arbetet

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Sverige kommer dock ta på sig ledartröjan eftersom spaningssystemet hos Global Eye är svenskt.

Det innebär att svensk teknik får en central roll i alliansens framtida övervakning av luftrum, havsområden och militära rörelser.

Inte ett stridsflygplan

Samtidigt är Global Eye inte ett stridsflygplan. Det bär inte samma typ av beväpning som Jas Gripen, utan fungerar som ett flygande lednings- och övervakningssystem.

Genom att upptäcka hot tidigt kan det bidra till att svenska och allierade stridskrafter får längre tid att fatta beslut och sätta in motåtgärder.

”Att fler allierade visar intresse för Global Eye är mycket positivt. Det handlar inte bara om fler flygplan, utan om möjligheten att tillsammans utveckla en starkare och mer sammanhängande operativ förmåga. Genom gemensam utveckling, utbildning och operationer stärker vi både vår egen förmåga och Nato som helhet”, säger Jonas Wikman vidare.

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