Stängd krog? Då röstar folk på SD

Liknande i Storbritannien

I Storbritannien har studier visat liknande reaktioner. När lokala pubar stängde ökade stödet för Brexit och UKIP i de områdena.

”Jag var intresserad av om man kunde se liknande mönster i Sverige. Jag har tidigare forskat på hur skolnedläggningar och vindkraftsutbyggnad påverkar väljarbeteenden men det har saknats forskning på vilka effekter andra sociokulturella områden som restauranger och barer har på väljare”, avslutar Isaksson.

Hans studie heter ”Spirited Away: Access to Alcohol and Support for the Populist Radical Right” och har publicerats i tidskriften Electoral Studies.

