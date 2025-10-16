Dagens PS
Världen

Skarpa varningen till kontantlösa Sveriges banker

Sverige
Svenska banker uppges stå i skottgluggen för hybridkrigsattacker i det kontantlösa Sverige. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Sverige pekas ut som ”mer sårbart för hybridkrigsattacker” på grund av att samhället i stort sett är kontantlöst, skriver Bloomberg.

Det här har fått svenska Riksbanken att lägga större tonvikt vid att betalningsnätverk är motståndskraftiga för attacker, samtidigt som regeringen ökar sina försvarsutgifter och varnar medborgarna att vara förberedda på kris och katastrof och i värsta fall krig.

Riksbanken arbetar på sin front för att stärka affärsbankernas system, och syftet är att kontanter måste finnas tillgängliga om samhället drabbas av omfattande cyberattacker eller långvariga avbrott i el- och datakommunikation i en tid när svenskarna i praktiskt taget bara handlar med kort, Swish eller på annat sätt digitalt.

Rädslan störst i Sverige för ryska angrepp

Bloomberg uppger att 90 procent av transaktionerna är digitala i kontantlösa Sverige.

I Sverige men även i övriga Norden och de baltiska länderna är oron främst störst för ryska hybridkrigsattacker som slår ut infrastruktur och betaltjänster, vilket kan utlösa ”panik och förvirring i samhällen”, konstaterar nyhetsbyrån.

Särskilt banker uppges vara måltavlor, detta hävdar cybersäkerhetsföretaget Truesecs grundare Marcus Murray.

Spela klippet
“Banksystemet är ett prioriterat område”

”Banksystemet är ett prioriterat område för ryssarna. De förstår hur mycket skada det gör för samhället”, säger Murray i artikeln.

Han hjälper banker att skydda sig mot den här typen av attacker, men hos medborgarna sägs oron öka för att statliga aktörer eftersträvar att få banksystemet att kollapsa för att orsaka samhällskaos.

Mot bakgrund av att Sverige i det närmaste är kontantlöst är riskerna mer påtagliga.

Riksbanken varnar för allvarliga följder

”Svenskar är beroende av betalningar i nästan alla aspekter av sina liv – för mat, bränsle, medicin, löner och sociala förmåner. Om systemet bryter samman blir konsekvenserna omedelbara och allvarliga”, säger Maria Lundström, beredskapschef på Riksbanken, till Bloomberg som påminner om hur Bank-id slogs ut i timmar i Sverige i april efter en så kallad DDOS-attack.

Det gjorde att svenskarna inte kunde göra några digitala betalningar alls och skicka pengar via Swish, eller ens logga in på sin internetbank på grund av överbelastning i den mobila betalningsappen.

Medan de svenska storbankerna testas allt oftare uppger bankerna att de på olika sätt har en kris- och/eller krigsberedskap.

Men det är uppenbart att mycket arbeta återstår för att säkra systemet i möjligaste mån.

Riksbanken kan få det juridiska ansvaret

Nästa år kan en ny lag träda i kraft som ger Riksbanken det juridiska ansvaret att hantera störningar i betalningssystemet, men även vid ”operativa kriser” i hela finanssektorn.

Statsminister Ulf Kristersson (M) uttryckte i januari, skriver Bloomberg, att Sverige och grannländerna hotas av hybridattacker som inte utförs med vapen och soldater utan ”med datorer, pengar, desinformation och risk för sabotage”.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

