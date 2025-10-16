Skarpa varningen till kontantlösa Sveriges banker

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

“Banksystemet är ett prioriterat område”

”Banksystemet är ett prioriterat område för ryssarna. De förstår hur mycket skada det gör för samhället”, säger Murray i artikeln.

Han hjälper banker att skydda sig mot den här typen av attacker, men hos medborgarna sägs oron öka för att statliga aktörer eftersträvar att få banksystemet att kollapsa för att orsaka samhällskaos.

ANNONS

Mot bakgrund av att Sverige i det närmaste är kontantlöst är riskerna mer påtagliga.

Riksbanken varnar för allvarliga följder

”Svenskar är beroende av betalningar i nästan alla aspekter av sina liv – för mat, bränsle, medicin, löner och sociala förmåner. Om systemet bryter samman blir konsekvenserna omedelbara och allvarliga”, säger Maria Lundström, beredskapschef på Riksbanken, till Bloomberg som påminner om hur Bank-id slogs ut i timmar i Sverige i april efter en så kallad DDOS-attack.

Det gjorde att svenskarna inte kunde göra några digitala betalningar alls och skicka pengar via Swish, eller ens logga in på sin internetbank på grund av överbelastning i den mobila betalningsappen.

Medan de svenska storbankerna testas allt oftare uppger bankerna att de på olika sätt har en kris- och/eller krigsberedskap.

Men det är uppenbart att mycket arbeta återstår för att säkra systemet i möjligaste mån.

Riksbanken kan få det juridiska ansvaret

Nästa år kan en ny lag träda i kraft som ger Riksbanken det juridiska ansvaret att hantera störningar i betalningssystemet, men även vid ”operativa kriser” i hela finanssektorn.

Statsminister Ulf Kristersson (M) uttryckte i januari, skriver Bloomberg, att Sverige och grannländerna hotas av hybridattacker som inte utförs med vapen och soldater utan ”med datorer, pengar, desinformation och risk för sabotage”.

ANNONS

Läs även: FRA:s varning: ”Fler hot riktas mot Sverige” Dagens PS

Läs också: Så sårbara är svenskarna vid kris DagensPS