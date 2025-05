Rekordstora förluster för Ryssland i Ukraina

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Gick i vågor men har blivit konstant

Under krigets två första år, 2022 och 2023, följde de ryska förlusterna ett ”vågliknande mönster”, där hårda strider med stora förluster följdes av perioder med relativt lugn.

2023 inträffade de flesta förlusterna i liv januari till och med mars, när Ryssland försökte inta städerna Vuhledar och Bakhmut i Donetsk oblast.

Enligt BBC:s beräkningar förlorade Ryssland minst 17 890 soldater det första året efter att invasionen inletts. 2023 steg antalet till 37 633.

För 2024 finns ingen period som visar en minskning i antal dödsoffer. Blodiga strider om Avdiivka och Robotyne följdes av intensiva attacker mot Pokrovsk och Toretsk.

I augusti 2024 dödades ryska värnpliktiga när ukrainska styrkor stormade över gränsen till Kursk-regionen, skriver BBC och beräknar att 6-13 augusti uppskattningsvis 1 226 ryska soldater dog.

November 2024 värst

Enligt den amerikanske militäranalytikern Michael Kofman ska dock de största totala förlusterna ha inträffat under en långsam rysk framryckning i öst under perioden september till och med november 2024.

”Taktikbetonade upprepade attacker med spridda anfallsgrupper, med hjälp av små infanterilag, ökade det totala förluster i förhållande till erhållen terräng”, förklarar han.

Totalt 2024 erövrade Ryssland enligt ISW, American Institute for the Study of War, 4 168 kvadratkilometer land.

Det innebär att för varje erövrad kvadratkilometer dödades 27 ryska soldater, och detta inkluderar inte de sårade, enligt BBC:s beräkningar.

Fyllt på sina styrkor

Samtidigt har Ryssland fyllt på sina styrkor.

”Den ryska rekryteringen ökade under andra halvan av 2024 och översteg de ryska förlusterna, vilket gjorde att Moskva kunde generera ytterligare formationer”, säger Michael Kofman.

Engångsbetalningarna till soldater som undertecknade nya kontrakt höjdes i tre ryska regioner. Stridslönerna för frivilliga soldater är fem till sju gånger högre än medellönen i de flesta regioner.

Ryska republiken Basjkortostan har sett det högsta antalet dödsoffer, med 4 836 bekräftade dödsfall. De flesta var från landsbygden och 38 procent av dem hade sänts till fronten utan militär erfarenhet.

