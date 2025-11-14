Dagens PS
Världen

Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass

Putin
Putin gör skolor till militärläger (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. 

I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina.

“Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han.

När barnen är korrekt uppställda börjar lektionen. 

Den här typen av militära rutiner sprider sig nu över hela Ryssland, rapporterar Wall Street Journal. Allt är en del av Kremls snabbväxande satsning på att militarisera utbildningssystemet och forma en generation som förväntas vara redo för krig.

Obligatorisk vapenträning i åttonde klass

Efter invasionen av Ukraina 2022 har tempot skruvats upp kraftigt. Vapenträning som tidigare varit frivillig är nu obligatorisk från åttonde klass.

Ryska tonåringar lär sig:

  • att montera och demontera Kalasjnikov
  • att flyga drönare
  • armédisciplin och psykologiska operationer

Den ryska försvarsmakten driver också en gigantisk ungdomsrörelse – “Ungarmén” – med runt 1,85 miljoner barn och ungdomar. De bär uniform på skoltid och deltar regelbundet i militär utbildning.

Historieböckerna skrivs om

Militariseringen stannar inte vid övningar. Läromedlen har fått en helt ny ideologisk inriktning. Nya historieböcker förklarar väst som “Rysslands fiende” och beskriver Ukraina som en marionettstat kontrollerad av Nato.

Ogrundade påståenden, som att USA byggt hemliga biolaboratorier i Ukraina inför ett planerat angrepp mot Ryssland, presenteras som fakta, skriver WSJ. 

För de yngsta eleverna är budskapet ännu mer direkt. Undervisningsmaterial för förskolebarn slår fast: “Att leva betyder att tjäna fosterlandet.”

Ett klassrum i Ryssland. Vapenträning som tidigare varit frivillig är nu obligatorisk från åttonde klass. (Foto: Pavel Golovkin/AP/TT)

Kraftigt ökade statliga satsningar

Putins regering har mer än femtonfaldigat budgeten för så kallad “patriotisk utbildning” på bara några år – från motsvarande 42 miljoner dollar 2021 till nästan 600 miljoner dollar 2024.

I år läggs ytterligare miljarder på att utrusta 23 000 skolor med övningsvapen, granater och drönare.

Ett mål: att forma krigare

Analytiker ser utvecklingen som ett långsiktigt rekryteringsprojekt.

“Om du formar barnen tidigt får du billigare och mer effektiva soldater i framtida krig”, säger statsvetaren Ekaterina Schulmann till WSJ.

Samtidigt möter förändringen kritik. Lärare som vägrar undervisa enligt den militariserade linjen riskerar repressalier – som fallet med läraren Natalia Taranushenko, dömd till sju års fängelse efter att ha berättat för elever om ryska övergrepp i Ukraina.

En generation formad av krig

Putin har i över 20 år velat styra ungdomspolitiken hårdare. Nu sker det i snabb takt.

Barn lär sig att bära uniform innan de lärt sig multiplikation. Klassrum fylls av porträtt på “hjältar” – döda soldater. 

Ryssland bygger inte bara en armé. Man bygger också en framtida generation som redan från lågstadiet lär sig att krig är ett livsöde, inte ett undantag.

Matilda Habbe
