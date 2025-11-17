Dagens PS
Dagensps.se
Världen
Politik

Växande militärmakt varnar sabotörer

Sabotage mot tåg
Donald Tusk på plats vid vid den saboterade järnvägen mellan Warszawa och Lublin.(Foto: AP/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Polen är i blickfånget just nu. Stora försvarssatsningar. Samtidigt utsattes landets järnväg för sabotage under helgen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Carl Hamilton
Spela klippet
PS Studio

Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”

10 nov. 2025
ANNONS

Tidigare i höstas tillkännagav två länder som gränsar till Ryssland att man ska ha stora övingsinsatser inom försvaret.

Det ena landet var Finland. Det andra var Polen. Övningen i Polen räknas som den största i landets historia, det berättar TV Net.

Attentat mot järnvägen

Som av en slump, eller inte, utsattes på söndagen utsattes det polska järnvägsnätet mellan Warszawa och Lublin för ett sabotage. Enligt landets premiärminister Donald Tusk inträffade minst en explosion i anslutning till banvallen.

Läs mer: Polen under attack – upp till 50 sabotageförsök dagligen (Dagens PS)

”Sprängningen av järnvägsspåret på sträckan Warszawa–Lublin är en aldrig tidigare skådad sabotagehandling som riktar sig direkt mot den polska statens och dess medborgares säkerhet”, säger Donald Tusk, till Politico.

Ingen person ska ha kommit till skada, uppger Tusk.

”Lyckligtvis inträffade ingen tragedi, men de rättsliga konsekvenserna är mycket allvarliga”, sa han vidare.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Drog slutsatser

ANNONS

Donald Tusk pekade inte ut någon ansvarig direkt. Men han drog slutsatsen att det hade att göra med Rysslands krig mot Ukraina.

På plattformen X skrev Tusk också att just den här linjen som sprängningen skedde på är mycket viktig för landet. ”Den är avgörande för att vi ska kunna bistå Ukraina med hjälp. Vi ankommer ta den som gjort. Vem det än må vara”, skrev han i inlägget.

Läs mer: Rysk sabotagevåg mot Europa – allt fler spår pekar österut (Realtid)

Landets inrikesminister, Maciej Duszczyk, varnade under söndagen för att dra för snabba slutsatser om vem som ligger bakom attentatet.

”Ryssland är inte så mäktigt att de kan ligga bakom alla attacker. Samtidigt går det inte att utesluta något i nuläget”, sa han Polsat enligt Politico.

Tredje största Nato-armén

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Polen ökat sina försvarsutgifter och sin personal avsevärt. Warszawa har tecknat stora vapenavtal med flera länder och planerar att spendera 4,8 % av sin bruttonationalprodukt (BNP) på försvar till 2026. Det är den högsta andelen bland alla NATO-medlemmar. 

Satsningen motsvarar 54,2 miljarder kronor. Den kommer innebära att landet har 216 000 aktiva soldater, den tredje största armén i Nato efter USA och Turkiet. 

Premiärminister Donald Tusk har redan meddelat att Polen planerar att öka storleken på sina väpnade styrkor till 500 000, vilket innebär att yrkessoldater, reservister och volontärer kombineras.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TuskNatoPolenSabotage
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS