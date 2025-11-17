Växande militärmakt varnar sabotörer

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Tidigare i höstas tillkännagav två länder som gränsar till Ryssland att man ska ha stora övingsinsatser inom försvaret.

Det ena landet var Finland. Det andra var Polen. Övningen i Polen räknas som den största i landets historia, det berättar TV Net.

Attentat mot järnvägen

Som av en slump, eller inte, utsattes på söndagen utsattes det polska järnvägsnätet mellan Warszawa och Lublin för ett sabotage. Enligt landets premiärminister Donald Tusk inträffade minst en explosion i anslutning till banvallen.

”Sprängningen av järnvägsspåret på sträckan Warszawa–Lublin är en aldrig tidigare skådad sabotagehandling som riktar sig direkt mot den polska statens och dess medborgares säkerhet”, säger Donald Tusk, till Politico.

Ingen person ska ha kommit till skada, uppger Tusk.

”Lyckligtvis inträffade ingen tragedi, men de rättsliga konsekvenserna är mycket allvarliga”, sa han vidare.