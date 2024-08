Klarnas ordförande kritisk till kollegornas stöd för Donald Trump

Motor

Cybertruck – gåvan Trump inte ville ta emot

Donald Trump har fått en Tesla under en intervju. Glad över gåvan? Knappast. Trump hade just sagt att elbilar kommer att ”förstöra landet”. Under måndagen blev Donald Trump intervjuad av Adin Ross, 22-årig influerare som blivit avstängd från Twitch minst sju gånger och profilerat sig genom hatretorik, senast uppmärksammad för att stödja Andrew Tate, åtalad …