"Chockerande AI-fusk": Experter dömer ut USA:s nya hälsorapport

Vi har hört om fejknyheter och hallucinerande AI. Men när vetenskapliga rapporter och politiskt beslutsunderlag grumlas av AI-fantasier är det dags att bli orolig på riktigt.

När USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. lanserade sin storslagna Make America Healthy Again-rapport (MAHA) den 22 maj var syftet att sätta fokus på USAs folkhälsa, från matvanor till läkemedelsberoende. Men det som skulle bli en hälsopolitisk milstolpe har förvandlats till PR-haveri.

En granskning gjord av NOTUS och Washington Post visar att flera av hänvisningarna till vetenskapliga källor i rapporten inte leder någonstans – bokstavligt talat.

Minst 21 av länkarna går till döda sidor. Och av de hundratals studier som refereras har vissa aldrig existerat. Experter har också hittat tydliga spår av att AI har använts för att generera dem.

Tecken på att AI används för referenser

I flera av länkarna förekommer märket “oaicite” – ett tecken på att OpenAI:s Chat GPT har använts i arbetet. Bara det faktum att de inte har redigerats bort är ett tecken på slarv.

“Det här är inte en evidensbaserad rapport och den borde skrotas genast”, säger George C. Benjamin, chef för American Public Health Association, till Washington Post.

“Den kan inte användas som underlag för politiska beslut. Den kan inte ens användas för ett seriöst samtal, eftersom man inte kan lita på det som står i den”.

“Att svepa in sig i vetenskapens skepnad, och sedan luta sig mot AI-genererade källor, är chockerande hyckleri”, säger Peter Lurie, tidigare FDA-tjänsteman och idag chef för Center for Science in the Public Interest.



Läs även: USA när konspirationsteorierna blir verklighet. Dagens PS