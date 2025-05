"Oro" kan hota Norges ekonomiska stabilitet

Det rör sig, inte oväntat, om den mycket osäkra situationen i den internationella ekonomin, rapporterar ABC Nyheter i Norge. Under tisdagen presenterade riksbanken en rapport som heter just “Finansiell stabilitet” och som täcker in det första halvåret av 2025.

Större osäkerhet i Norge än normalt

“Osäkerheten om den fortsatta ekonomiska utvecklingen är större än normalt”, säger vice riksbankschef Pål Longva i rapporten. Han fortsätter:

“Om handelsrestriktioner och ökad osäkerhet skulle leda till ett bakslag internationellt kan det smitta av sig på den norska ekonomin och öka bankernas förluster på utlåning”.

Norska banker är dock robusta och kapabla att tåla betydande förluster och oro på finansmarknaderna utan att behöva strama åt utlåningen. Men det finns högre risk nu för störningar som kan leda till svårare finansieringsförhållanden och förluster.

Sårbarheter i det finansiella systemet kan bidra till att förstärka effekterna, konstaterar man i rapporten.