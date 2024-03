Nya skatter ska få oss i form

Aktier

Börsen i moll – berg-och-dalbana för Embracer

Ett positiv svensk inflationssiffra såg först ut att ta Stockholmsbörsen till nya höjder. Under eftermiddagen vände index dock ned och slutade på strax under nollan. Dagens stora förlorare på storbolagslistan var som så många andra handelsdagar under 2024 inkassobolaget Intrum (börskurs Intrum) samt spelbolaget Embracer (börskurs Embracer). Lägre inflation fick börsen att starta glatt Dagens …