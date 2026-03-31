Stölden i Parma sker i kölvattnet av flera uppmärksammade konstkupper i Europa. Bland annat stals smycken och föremål till ett värde av 88 miljoner euro från Louvren i Paris i oktober.

Värda flera miljoner euro

Enligt polisen tog sig tjuvarna in genom att bryta upp entrédörren, rapporterar Fortune. De lyckades snabbt komma över verken och försvann från platsen på mindre än tre minuter, enligt lokala medier.

De stulna målningarna är “Fish” av Auguste Renoir, “Still Life with Cherries” av Paul Cézanne och “Odalisque on the Terrace” av Henri Matisse. Tillsammans uppskattas verken vara värda flera miljoner euro.

Magnani Rocca-stiftelsen är ett privat museum grundat 1977 och rymmer konstsamlaren Luigi Magnanis samling. Där finns även verk av konstnärer som Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya och Monet.

Misstänker organiserad liga

Museet misstänker att en organiserad liga ligger bakom kuppen, som avbröts av ett larm. Trots detta lyckades gärningspersonerna fly via museets trädgårdar.

Museet har ännu inte publicerat någon officiell kommentar om händelsen och var inte tillgängligt för uttalande under måndagen, då det höll stängt.

Läs mer: Paasikivi om Irankriget: USA har ingen plan och är idiot