Öppen splittring om vapenvila i Ukraina: Rubio anklagar Zelenskyj för lögn

”Vill fokusera på Iran”

Donald Trump sätter press på Ukraina, eftersom USA snabbt vill avsluta Rysslands krig mot Ukraina då de fokuserar på sin konflikt med Iran, tillade Zelenskyj.

”Okej, vad är en säkerhetsgaranti? Det är trupper som är villiga att träda in och säkra. Om man inför det nu betyder det att man injicerar sig själv i kriget”, kommenterar Rubio detta utanför Air Force One.

”Vad han fick höra mycket tydligt – och han borde ha förstått det – är att säkerhetsgarantierna kommer först efter att kriget är slut. Men det var inte kopplat till det om han ger upp territorium. Jag vet inte varför han säger dessa saker; de är helt enkelt inte sanna.”

En lögnare? Ja, enligt Marco Rubio som anklagar Zelenskyj för att ljuga om vad USA lovat och krävt av Ukraina i samband med eventuell vapenvila. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

”Försöker hitta medelväg”

När en reporter frågade Rubio om USA:s ståndpunkt säger han att Vita huset inte ”förespråkar” Ryssland, refererar Kyiv Independent.

”Vi berättade för den ukrainska sidan vad ryssarna insisterar på. Vi förespråkar det inte; vi har förklarat det för dem. Det är deras val. Vi har aldrig sagt till dem att de måste acceptera det eller lämna det.”

”Den roll vi har spelat är att försöka lista ut vad båda sidor vill ha och se om vi kan hitta en medelväg. Beslutet ligger i slutändan upp till Ukraina. Om de inte vill fatta – om de inte vill fatta vissa beslut eller göra vissa eftergifter, då fortsätter kriget.”

”Samma sak gäller den ryska sidan: Om de inte vill göra vissa eftergifter till den ukrainska sidan, då fortsätter kriget”, konstaterar Rubio.

