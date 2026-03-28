USA:s utrikesminister Marco Rubio anklagar nu Ukrainas president för att ljuga om vad USA lovat i förhandlingarna om vapenvila.
Öppen splittring om vapenvila i Ukraina: Rubio anklagar Zelenskyj för lögn
USA:s utrikesminister Marco Rubio markerar nu mycket tydligt mot Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj och säger att han ”ljuger”.
Det gäller Zelenskyj påståenden om att Ukraina får säkerhetsgarantier om man drar sig tillbaka från sin Donbas-region, och att det är USA:s förslag.
Rubio: ”Det är en lögn”
”Det är en lögn. Jag såg honom säga det, och det är olyckligt att han säger det, eftersom han vet att det inte är sant och att det inte är vad vi sagt till honom”, säger Marco Rubio.
”Det han fick höra är det uppenbara. Säkerhetsgarantier kommer inte att träda i kraft förrän kriget är slut, för annars är man med i kriget.”
I en intervju med Reuters 25 mars sade Zelenskyj att USA:s föreslagna säkerhetsgarantier är villkorade med att Ukraina drar sig tillbaka från de delar av Donbas, som fortfarande är under ukrainsk kontroll.
”Amerikanerna är beredda att slutföra dessa garantier på hög nivå när Ukraina är redo att dra sig tillbaka från Donbas”, sade Zelenskyj i intervjun.
”Vill fokusera på Iran”
Donald Trump sätter press på Ukraina, eftersom USA snabbt vill avsluta Rysslands krig mot Ukraina då de fokuserar på sin konflikt med Iran, tillade Zelenskyj.
”Okej, vad är en säkerhetsgaranti? Det är trupper som är villiga att träda in och säkra. Om man inför det nu betyder det att man injicerar sig själv i kriget”, kommenterar Rubio detta utanför Air Force One.
”Vad han fick höra mycket tydligt – och han borde ha förstått det – är att säkerhetsgarantierna kommer först efter att kriget är slut. Men det var inte kopplat till det om han ger upp territorium. Jag vet inte varför han säger dessa saker; de är helt enkelt inte sanna.”
”Försöker hitta medelväg”
När en reporter frågade Rubio om USA:s ståndpunkt säger han att Vita huset inte ”förespråkar” Ryssland, refererar Kyiv Independent.
”Vi berättade för den ukrainska sidan vad ryssarna insisterar på. Vi förespråkar det inte; vi har förklarat det för dem. Det är deras val. Vi har aldrig sagt till dem att de måste acceptera det eller lämna det.”
”Den roll vi har spelat är att försöka lista ut vad båda sidor vill ha och se om vi kan hitta en medelväg. Beslutet ligger i slutändan upp till Ukraina. Om de inte vill fatta – om de inte vill fatta vissa beslut eller göra vissa eftergifter, då fortsätter kriget.”
”Samma sak gäller den ryska sidan: Om de inte vill göra vissa eftergifter till den ukrainska sidan, då fortsätter kriget”, konstaterar Rubio.
