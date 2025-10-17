När bonusar krymper ökar rädslan för tvångsrekrytering

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har fattiga delrepubliker i Ryssland burit en oproportionerligt stor börda i att hitta rekryter till frontlinjen. Samtidigt har dess guvernörer och ledare tävlat om att visa sin lojalitet till Kreml, och lockat unga män mot betalning.

En nyvärvad soldat i Tatarstan kunde i september 2025 erbjudas över 317 000 kronor för sin tjänstgöring. Men sedan dess har det ekonomiska incitamentet blivit lägre. I oktober sänktes bonusarna drastiskt.

Nu får en rekryt från Tatarstan nöja sig med 47 000 kronor.

Forskaren Maria Vyushkova ser allt fler såna fall i Rysslands republiker. Till Moscow Times säger hon att det helt enkelt beror på att “de regionala budgeterna inte är bottenlösa”.

Nu varnar hon för att staten kan börja använda sig mer av tvångsåtgärder för att hitta soldater till frontlinjen.

Missa inte: Ryssland höjer skatterna för att bekosta kriget

Hot om fängelse för de som inte tar värvning

Fattigdomen i flera av Rysslands delrepubliker är utbredd. Exempelvis är medellönen i platser som Tatarstan och Burjatien runt ynka 6 000 kronor i månaden. Därför har många unga män lockats att ta värvning då de erbjudits pengar för sin tjänstgöring.

Men detta har också lett till att antalet personer från dessa områden, särskilt i Sibirien, utgör en stor del av ryska dödsoffer i kriget.

ANNONS

Och när unga män inte längre erbjuds samma bonusar för sin värvning kan tvångsrekrytering istället ta vid.

“För att fylla kvoten från Kreml ser vi hur republiker börjar rekrytera allt mer hemlösa och migranter. Samtidigt används hot om maxstraff likt fängelse för småbrott om personerna inte tar värvning”. Säger forskaren Maria Vyushkova till Moscow Times.