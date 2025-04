Minns du 2018? Nu kan torksommaren komma i repris

Världen

Kina ökar i tysthet kontrollen över Stilla havet

Kina har i tysthet utökat sin militära räckvidd över Stilla havet genom en rad satsningar som ska stoppa USA i ett krig, visar ny rapport. Studien heter ”China’s Dual-Use Infrastructure in the Pacific” och publiceras denna vecka som en del av Coastwatchers 2.0 Project, ett samarbete mellan University of Canterbury i Nya Zeeland och Project …