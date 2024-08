Miljardären sågar Musk: "Så dumt att det inte borde kallas dumt"

Han betonade samtidigt att USA:s övergång från fossila bränslen till hållbar energi, inte brådskar, skriver Fortune.

Ett kontroversiellt uttalande som i efterhand väckt ont blod.

En av dem som reagerat kraftfullt är miljardären Vinod Khosla, medgrundare av Sun Microsystems och riskkapitalföretaget Khosla Ventures, som sammanfattar uttalandet som “ansvarslöst” och samtalet i sin helhet som “dumt”, för att inte säga mycket dumt.

The dumbest climate conversation of all time: experts on the Musk-Trump interview. Infact soooo dumb, it should not be just called dumb.

Vinod Khosla på X