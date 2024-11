Sänkt ersättning för Rysslands soldater i Ukraina – med 96 procent

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Ukraina höll ut och höll emot

Men Ukraina höll ut, Europa skickade sitt stöd, USA ställde sig bakom president Volodymyr Zelensjij och har nu mot alla odds stått emot en av världens största krigsmakter.

Kriget har varit en humanitär, ekonomisk och miljömässig katastrof i Ukraina.

Putins rubler tar slut

Men det har inte varit roligt för de invaderande ryssarna heller. Inte minst för att det varit en fruktansvärt dyr affär för Vladimir Putin och höjdarna i Kreml.

Över 100 000 soldater tros ha mist livet i den ryska armén, landets valuta rubeln är i spillror och den viktiga handeln med Europa har mer eller mindre upphört, förutom när det gäller några enskilda varor.

Militären snålar

Ryska makthavare och affärsmän, så kallade oligarker, har fått sina tillgångar konfiskerade i Europa, USA och i andra länder. Dessutom verkar det som att militärens tillgångar börja tryta.

Många som tar värvning i den ryska armén gör det för att chansen att få del av skadeersättningen, som är att likna med den lön man kan räkna med när man tjänstgör för militären. Det har varit ett viktigt lockbete för soldaterna som på så vis kan försörja sina familjer hemma i Ryssland.

Institut med luppen på Ukraina

Det framgår av en analys hos Institute for the Study of War, ISW. Detta eftersom Rysslands regering beslutat att drastiskt sänka soldatarvodet för ryska soldater.

”Ekonomiska incitament har varit nyckeln i den ryska militärens kampanj för att rekrytera och behålla personal. Att man tar bort det tyder på att systemet håller på att bli ekonomiskt ohållbart för Kreml”, skriver institutet.

“Antalet frivilliga kommer att minska”, säger Aleksandr Golts, analytiker på Centrum för Östeuropastudier till Dagens Nyheter.

Beslutet från den ryska regimen bygger på att vara mindre frikostlig med det arvode som går ut till de som skadat sig på slagfältet.

Får 3 miljoner om man skadas i fält

Fram till nu har alla soldater som slagits i Ukraina kunnat ansöka om en ersättning på tre miljoner rubel.

Det motsvarar 300 000 svenska kronor. Men med det nya dekretet får man bara ersättningen om man drabbats av allvarliga eller livshotande tillstånd, enligt ISW.

Sänkt ersättning med 96 procent procent

Om man åker på ryggradsskador, hjärnskador och amputeringar så får man fortfarande ansöka om pengarna.

Men får man en lättare skada, som en skottskada, fraktur eller hjärnskakning exempelvis, så klassas man som att få en lättare skada, och därför endast få en bråkdel av ersättningen.

Den lägre ersättningsnivån ligger på 100 000 rubel, alltså ungefär 11 000 kronor.

