Larmet från experterna: "Då lämnar USA Nato"

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Putin ”okej kille”

“Han tyckte Vladimir Putin var en okej kille liksom Kim Jong Un, att vi hade trängt in Nordkorea i ett hörn”, minns Kelly.

Trumps kampanjmaskin slår förstås tillbaka.

“Demokraterna och media verkar ha glömt att vi hade fyra år av fred och välstånd under president Trump, medan Europa såg död och förstörelse under Obama-Biden och nu mer död och förstörelse under Biden,” säger Jason Miller, talesperson för Trump-kampanjen.

På väg att lämna 2018

I ”The Return of Great Powers” berättar flera rådgivare om hur Trump var på väg att låta USA lämna Nato vid ett toppmöte i Bryssel 2018, skriver Sciutto hos CNN.

John Kelly berättar att han försökte hålla Trump tillbaka både genom att förklara vikten av Nato och att Trump skulle hamna i dålig dager om han tog utträdet vidare.

Trump gav ordern

Men Trump vidhöll sin attityd och gav order till stabschef och försvarsminister att USA skulle lämna Nato.

”De ansåg att presidentens anvisningar var en “laglig order” och utarbetade planer för att verkställa tillbakadragandet”, skriver Sciutto.

John Bolton minns toppmötet ”med genuin rädsla”.

”Ärligt talat, det var skrämmande eftersom vi inte visste vad han skulle göra förrän i sista minuten. Jag tror att han sade att han skulle lämna Nato och sedan drog sig tillbaka”, minns Bolton.

