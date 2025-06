Krig mot Iran ett högt spel för Trump

Beslutet fattades sent på lördagskvällen och markerar en dramatisk kursändring för Donald Trump. Under hela sin presidentvalskampanj inför valet 2024 lovade att hålla USA utanför nya militära konflikter, skriver Financial Times.

Bedömare tror att Trump hoppas att ingripandet ska säkra hans plats i historien som en handlingskraftig ledare som satte stopp för det iranska kärnvapenhotet.

Läs mer: Konflikten i Iran skakar omvärlden – omfattande kritik mot Trump. Dagens PS

Trump får kritik från båda håll

Trump tog beslutet utan kongressens medgivande, utan tydlig strategi och trots tidigare löften om att undvika krig. Det har lett till stark kritik från både demokrater och mer konservativa. Debatten har kommit att handla om presidentens legitimitet att beordra attacken.

Högprofilerade demokraten Alexandria Ocasio-Cortez har påpekat ut anfallet bryter mot USA:s konstitution och krigslagar. Hon anser också att handlingen utgör tydliga grunder för riksrätt, rapporterar bland annat NBC News.